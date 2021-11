Rescaten una mare i la seua filla perdudes a La Murta d'Alzira

L'avís es va rebre aquest passat diumenge a les 18.51 hores, després del que es van desplaçar bombers d'Alzira i del grup de rescat en altura (GERA) del consorci. Eixos efectius van localitzar el punt on es trobaven la dona i la xiqueta i van poder acompanyar-les en el descens fins a un lloc segur, informa l'organisme.

Les dues s'havien extraviat a boca de nit, quan tornaven d'una ruta per la zona del Cavall de Bernat, en La Murta. Per tant, els especialistes del GERA recorden als senderistes que amb el recent canvi d'hora, amb la posta del sol més ràpid que abans, és més habitual que passen aquesta classe de situacions.

Recomanen així calcular exactament l'horari de la ruta per a poder completar-la amb la llum diürna i portar algun punt de llum, com a llanternes, per si ocorreguera algun imprevist.