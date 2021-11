El Consorci de Museus reforça la relació ciutadana amb la cultura des de la investigació i la mediació

Amb eixa finalitat compta amb una inversió de 339.800 euros dirigida a seleccionar quatre noves convocatòries públiques de projectes, en concret, un total de 43. Així ho han decidit els quatre jurats constituïts per a aquestes quatre convocatòries, reunits entre el 19 i el 21 d'octubre.

El director del CMCV i del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), José Luis Pérez Pont, ha valorat la "gran qualitat" de propostes individuals i col·lectives. "Els 43 projectes seleccionats ens ajudaran a apropar el públic a la cultura més enllà dels museus, apostant per l'educació i la socialització", ha afirmat en un comunicat.

Les convocatòries han sigut les de 'Resistències Artístiques. Procesos artísticos en entornos educativos'; 'Reset. Relecturas de género y multiculturalidad'; 'Cercles. Jóvenes activando museos' i 'CoSSos. Comunidades de saberes subalternos'.

Es tracta de programes dirigits artistes, investigadors i investigadores i professionals de l'educació i de la mediació cultural que desenvolupen el seu treball en l'àmbit de les pràctiques col·laboratives, entenent la mediació com a camp expandit que va més enllà del museu per a involucrar la ciutadania i, especialment, als i les més joves com a generadors de cultura.

Per a la convocatòria 'Resistències artístiques', el jurat ha dictat a favor de les candidatures de 30 centres educatius, deu per província.

Els projectes seleccionats són 'Nuestra casa/nuestro mundo al cubo', de Dolores Domingo Garzarán; 'Anim'art, cinema que canvia el món', de Silvia Ana Carpizo; 'Resistir a l'adultocràcia', de Alba Oller Benítez; 'Fuera de escena', de Elisa Martínez Matallin; 'Activistes del so', de Adolf Murillo Ribes; 'Esmorzar interespècies', de Joaquín Lucas Guirao; 'Sin grietas no habría mares', de Estelle Jullian; 'Diseños que se pueden tocar', de Silvia Salvador Kopp; i 'Monumento a las cuevas', de Diana Guijarro Carratalá.

ALTRES PROPOSTES

A aquests se sumen 'Divers-envers', de Vanessa Julian Palau; 'Sin filtros. Una manera de ir más allá a través de la performance', de Isabel León Guzmán; 'Arte para el cambio', de Marco Ranieri Ranieri; 'Cartografía Inmediata', de Agustín Serisuelo Franch; 'Experiencias reales para niños reales', de Nuria Fuster García; 'Marrrr', de Helena Pilar Gómez Pérez; 'Anti', de la asociación Fractals Educación, i 'Dansa i no gènere (cos i espai)', de Columpiant La Dansa-Marta Gacía Navarro.

A més, es compta amb 'Simbiontes. Diseño ficción y relaciones multiespecie', de Laura Salguero Rubio; 'Eres semilla', de Género Fresco Asociación Artística; 'La tiranía de la felicidad', de Joao Diogo Guerra Pedro Da Silva Lázaro; 'Cápsulas para el futuro', de Estefanía Díaz Ramos; 'Els monstres quan els mostres s'envaixen', de Simeón Llicer Ferri; 'Jo, nosaltres. Un assaig fotogràfic sobre l'adolescència', de Santiago Fernández Honrubia; i 'El món al revés', de Vicent Gisbert Soler.

La llista la completen 'Pausa. Ací i ara', de Enric Redón Montañés; 'Aula kine', de Cintia Solbes Victoria; '¿fan-qué? Un fanzine colectivo en imágenes', de Va! Asociación Cultural; 'Los detalles y las cosas', de Paula Claudia Miralles Pellicer; 'Pinocchio en llamas', de Susana Rey Crespo, y 'Formar. Perdre les formes, trobar-ne d'altres', de Neus Lozano Sanfèlix.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la creació contemporània en els processos d'aprenentatge i fer que l'alumnat se senta un agent actiu, igual que el professorat. Aquest és la convocatòria de major inversió, 252.000 euros en total i 8.400 euros per a cada projecte. Les iniciatives es desenvoluparan entre gener i juliol de 2022 en Las Cigarreras Centro Cultural de Alicante, el CCCC y el Menador Espai Cultural de Castelló.

D'altra banda, per a 'Reset. Relecturas de género y multiculturalidad' el jurado ha seleccionado 'Màtria', de Irene Ballester Buigues, i 'Mater', de Nerea Bella García. Les propostes que queden en reserva són 'Invisibles', de María dels Ángeles Pérez Martín, i 'Diàlegs-Art, Equitat i Igualtat', de Xavier Delgado Franco.

Tots es realitzaran entre febrer i desembre de 2022, amb una partida cadascun de 5.900 euros -el total és d'11.800 euros-. La finalitat és reforçar la igualtat en l'àmbit de la cultura i de la creació artística amb perspectiva de gènere i atenent la diversitat cultural.

Els projectes prendran com a base, per primera vegada, la col·lecció del Museu de Belles Arts de València, a més dels fons del Museu d'Art Contemporani de Vilafamés (MACVAC), per a avançar cap a una museologia més inclusiva i crítica.

'JOVES ACTIVANT MUSEUS'

Per a 'Cercles. Joves activant museus' se han elegido los proyectos: '¿Cuál es el MOOD?', de Fractals Educación Artística; 'No more boring artists. Campamento Escénico 14_18', de Iván Jiménez Lorenzo y Juan Diego Cerdá Martínez, i 'RE-MENADOR', de Darío Cobacho Velasco. Aquesta és una iniciativa conjunta de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i del CMCV per a oferir un lloc de reunió, reflexió i aprenentatge col·lectiu entorn a la creació artística actual, amb xiques i xics d'entre 14 i 18 anys.

Les propostes es desenvoluparan en el Museu d'Art Contemporani d'Alacant - MACA, el CCCC i el Menador Espai Cultural de Castelló. En aquest cas es compta amb 12.000 euros en total -4.000 euros per a cadascun-.

'CoSSos. Comunidades de Saberes Subalternos' la integrarán'Què veus!!!', de José Manuel García Izquierdo; 'Folklore. Allò que ens uneix', d'Elisa Martínez Matallín; 'Alçar a pols', de Miquel García Membrado; 'MvMet-Espais públics més actius i accessibles', de Gema Jover Roig; 'Artistaa', de Neus Lozano Sanfélix; 'Cientos volando', de Teresa Juan Tato; 'Memòries d'arrel', de Darío Escriche Domínguez, i 'Agrodiversitat. Laboratori d'art, agroecologia i pedagogies crítiques', d'Estela López de Frutos.