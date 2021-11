La Sala Russafa reivindica el paper de la dona en la cultura amb 'Ali i Maggie. Misteri a la biblioteca'

Marta Salinas i Marian Villaescusa interpreten una comèdia per a espectadors a partir de 8 anys, esguitada de descobriments sobre el talent femení, amb referències a pensadores i creadores com Simone de Beauvoir, María Moliner, María Teresa de Jesús o J.K. Rowling, ha indicat el centre cultural en un comunicat.

"A quasi tothom li sona el nom de Los Hermanos Lumière com uns dels pares del cinema, però pocs coneixen el d'Alice Guy, considerada la inventora de la narrativa cinematogràfica. És un dels exemples del pobre reconeixement i divulgació que han tingut les dones en el camp de la creació artística, en comparació dels seus companys de disciplina masculins. Una injustícia que, a través de l'humor i l'aventura, tracta de pal·liar Ali i Maggie. Misteri a la biblioteca", explica la sinopsi.

El 13 i 14 de novembre Marta Salinas i Marian Villaescusa pugen a l'escenari de nou per a interpretar a la parella d'amigues que ja anaren protagonistes de 'Ciencia y ficción. Sublimació al laboratori'. A partir d'ella, les actrius es van donar compte de "com ajudava el teatre al fet que els xiquets i xiquetes es familiaritzaren amb coneixements que formen part del currículum acadèmic".

"Els era molt més senzill entendre la ciència si la veien com a part d'una aventura, en una història que se'ls estava narrant en viu, amb un format teatral", explica Salinas, convençuda que els jocs de representació són naturals per a les criatures i una ferramenta molt efectiva a l'hora que s'expressen o assimilen ensenyaments.

Per açò es va proposar crear una nova història per a Ali i Maggie en la qual donar visibilitat a creadores i pensadores que no sempre han format part del que s'estudia en el col·legi i institut. "En la trama es fa menció a María Moliner, a Agatha Christie, Simone de Beauvoir, J.K. Rowling o Sor Juana Inés de la Cruz les protagonistes van arribant a elles de manera casual i descobreixen l'immens valor d'aquestes dones", comenta l'actriu i dramaturga, autora de la trama d'aquest spin off.

Tot arranca quan Ali decideix ajudar Maggie a preparar el discurs de graduació perquè, davant l'encàrrec de fer-ho, s'ha posat tan nerviosa que gens li ix bé. Les dos acudiran a la biblioteca en busca de inspiració i, a més d'un munt de talents femenins que desconeixien, es trobaran amb un fantasma que pareix amagar-se entre les llibreries.

Aquest suposa el quart muntatge en el qual col·laboren Villaescusa i Salinas. "Jo porte la trama preparada, però tot creix en els assajos, en els quals les dos anem aportant i fent que l'espectacle prenga forma", explica la dramaturga. Una tasca en la qual els ajuda la direcció de José Olmos. El resultat és una comèdia amb un punt gamberro i un missatge de reivindicació de la creativitat de grans pensadores, intel·lectuals i artistes que troben el seu lloc en la Història i en aquesta xicoteta aventura.