El hijo de Gerardo Rueda dice que no hay delito en la operación con el IVAM: "Avisé de que las obras eran póstumas"

20M EP

José Luis Rueda, el hijo del escultor fallecido Gerardo Rueda, ha insistido en que no hay ningún delito en la operación de venta de obra de su padre con el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM): "No he cometido ningún delito porque digo claramente que son obras póstumas. No hay dolo, no he tenido intención de delinquir ni hay quebranto para las arcas de la Comunitat", ha aseverado. "No hay sobrevaloración de precios tampoco. No he hecho nada", ha apostillado.