L'IVAM organitza visites accessibles per a persones cegues a l'exposició de Julio González

El projecte, desenvolupat en col·laboració amb l'ONCE, permet fer un recorregut tàctil per sis de les peces exposades amb audioguies de suport, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

D'aquesta manera, es tradueixen els elements visuals a paraules per mitjà d'un llenguatge "altament descriptiu i vívid que permet al visitant conformar-se una imatge mental de les escultures". L'audiodescripció es completa amb la informació tàctil que cada persona percep a través de les seues pròpies mans, gràcies a l'exploració directa de l'obra original.

"L'IVAM és una institució compromesa en matèria de responsabilitat social, d'ací el seu esforç per a eliminar barreres i contribuir a la comprensió i el gaudi dels continguts i relats del museu", ha assenyalat la directora adjunta, Sonia Martínez, que recorda que el museu "ja realitza visites comentades en llengua de signes per a persones amb discapacitat auditiva i cada vegada més vol ser un museu accessible amb propostes dirigides a tots els col·lectius".

La selecció de les escultures més representatives de l'exposició de Julio González que conformen la visita accessible són Mujer con ánfora II (ca.1929-1930), Cabeza ante el espejo(ca.1934), Gran busto femenino (s.f.), Mujer sentada I (ca. 1935), El arquelín (ca. 1930) i Cabeza llamada "el túnel" (ca. 1932-1933). Les obres, realitzades en materials com el ferro o el bronze fos, faciliten la seua exploració tàctil.

Nuria Cabezas Gay, doctora en Traducció per la Universitat de Granada, és la mediadora que duu a terme les visites. Forma part del grup d'investigació TRACCE (Traducció i Accessibilitat) d'aquesta universitat, on va desenvolupar la seua tesi doctoral sobre audiodescripción amb suport tàctil en museus per a persones amb discapacitat visual.

El recorregut té una durada d'hora i mitja i està pensat per a un grup de nou persones. Es requereix reserva prèvia a través d'ivam@consultaentradas.com o en el telèfon 976004973 (de dilluns a dissabte de 9-20 hores).