Tudanca rechaza que el PSOE "deteriore instituciones" y defiende que quien lo hace es "la corrupción del PP"

Tras intervenir ante los medios de comunicación para analizar diversos temas de actualidad, el líder socialista ha defendido que su labor política se ha desarrollado desde la más "absoluta responsabilidad". "Nadie ha llegado a tantos acuerdos institucionales y políticos que yo desde que soy el presidente de PSOE de Castilla y León", ha señalado.

"Esta es mi manera de entender y defender la política", ha señalado, al tiempo que ha considerado que las amenazas que Igea le atribuye "no debieron ser tan graves" cuando el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, no le dijo nada "ni antes y después".

Tudanca ha insistido en la importancia conservar la "independencia" del legislativo y ha lamentado que desde PP y Cs hayan proferido "insultos" a la bancada socialista, entre los que ha citado a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, al "dudar" de la salud mental de alguno de los procuradores o las palabras de la de Empleo, Carlota Amigo, con una "repugnante" intervención en la que aludió a la vida privada de una procuradora. "¿Ahora el problema es el PSOE?, no", ha zanjado.

De este modo, el líder socialista ha considerado "llamativo" que se "culpe al PSOE" en una región en la que "las primarias del PP son investigadas" o existe una petición de penas por parte de la Fiscalía por la trama eólica para ex altos cargos de la Junta por la trama eólica.

"Lo grave, lo que deteriora las instituciones y pone en tela de juicio el desarrollo y aprovechar los fondos de la UE es la corrupción del PP, el problema no es el PSOE, no deja de ser curioso que sea a partir de la pérdida de la mayoría tras 35 años cuando lo que quieren es instalarnos a todos en el barro, conmigo que no cuenten", ha defendido Tudanca, quien ha reclamado a la Junta que cumpla con los acuerdos aprobados en las Cortes.

"Quien genera inestabilidad es el Gobierno de Mañueco, no nosotros", ha concluido.