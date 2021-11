Fins a allí, l'organisme ha mobilitzat dotacions de bombers dels parcs dels municipis veïns de Torrent, Paterna, Catarroja i Burjassot (València), així com diversos comandaments.

A més de la nau interior, el foc també ha afectada una sitja exterior per a serradures. Els efectius han donat per controlat l'incendi a les 1.02 hores, després del que al llarg del matí han repassat la zona per a acabar d'extingir.