Gloria Camila, sobre la causa contra Rocío Carrasco: "No se ha archivado"

Gloria Camila está de nuevo en el ojo del huracán mediático por su derrota judicial frente a Rocío Carrasco después de la demanda que interpuso contra su hermana para que depositase en el juzgado los documentos íntimos de Rocío Jurado.

Una información que Gloria Camila no ha dudado en aclarar, asegurando que la causa no ha sido archivada. Sin embargo, no ha confirmado ni desmentido si se va a querellar contra Rocío por presunta estafa procesal. "No es que se archive", ha corregido ante la prensa, sin aclarar demasiado más.

Con toda la disputa mediática y judicial en marcha, y con la guerra legal en proceso contra su hermana Rocío Carrasco para defender la intimidad de Rocío Jurado, Gloria Camila iniciaba el proceso de la preparación de su demanda en defensa del Derecho a la Intimidad de su madre.

Lo que se inició en su momento fue un procedimiento de Diligencias Preliminares, en el juzgado de Primera Instancia Número 5 de Alcobendas, ya que la demandante reclamaba poder ver qué documentos privados de Rocío Jurado se iban a exponer en la docuserie anunciada por Mediaset por no tener dicha información.

Los tres demandados (Rocío Carrasco, La fábrica de la tele y Mediaset) ya han sido condenados a pagar las costas del procedimiento iniciado hace más de un mes. Desde este punto, si en dicha docuserie hablasen sobre escritos o reflexiones privados de Rocío Jurado podrían cometer un delito de estafa procesal con el que se enfrentarían con hasta seis años de cárcel.