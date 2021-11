Qué es el 'hime cut', el corte de pelo que nació en las redes sociales y está conquistando al resto del mundo

Antes eran las grandes estrellas del cine o la música quienes dictaban cuáles eran las máximas tendencias del momento, como Marilyn Monroe con el rubio platino o Cher con la melena extra larga. Sin embargo, los nuevos formatos traen nuevas formas de comunicarse e internet se ha convertido en el nuevo trendsetter.

Quien haya estado en TikTok durante los últimos dos años, ha podido comprobar que hay un estilo de peinado que reina sobre todos los demás: el mullet. Traído desde las profundidades de los ochenta, la generación Z abandera este corte vintage y lo reinventa de distintas maneras, entre ellas el wolf cut o el hime cut. Este último está inspirado en los personajes del anime y se hizo muy popular en Asia gracias al personaje de Yumeko Jabami de Kakegurui.

Recientemente Prada lo convirtió en el peinado de su colección SS 21, haciendo que lo llevasen muchos de sus modelos. Sin embargo, quienes de verdad lo han convertido en una tendencia mundial han sido los idols del K-Pop, entre las que se encuentra la rapera Lisa de Blackpink.

Este peinado suele constar de dos mechones laterales rectos que llegan hasta las mejillas y un flequillo frontal, aunque este último no es obligatorio. El resto del cabello suele llevarse largo y liso, haciendo un gran contraste con el resto de alturas.

Con casi 8 millones de visualizaciones de TikTok, este corte ha dado el salto al street style, pero su origen se encuentra muchos años atrás. Según los historiadores, este peinado nació durante el Período Heian en Japón -del 794 a 1185- y era llevado por las mujeres nobles. Su nombre original era amasogui y hace referencia al largo de la media melena. En aquel entonces, las mujeres de la alta sociedad cortaban los dos mechones laterales del cabello en la ceremonia binsogiy al cumplir la mayoría de edad, dejando el resto del cabello largo durante toda su vida, marcando un signo de estatus.

Durante los 60 y 70, este corte volvió a ganar popularidad y celebridades occidentales como Cher u orientales como Megumi Asaoka, como afirma la historiadora Rachael Gibson a W Magazine. Ahora, con el regreso de la moda de los setenta, el hime cut vuelve a ganar popularidad, aunque esta vez con un largo a la altura de la barbilla para conseguir una estética más anime.

Gracias al videoclip de Blackpink How you like that, este corte se convirtió en una tendencia de pleno derecho y TikTok se llenó de chicas jóvenes reproduciendo el peinado de Lisa ellas mismas para conseguir un look nuevo durante el confinamiento, haciendo que un corte marginal llevado solo por los fans del anime y las Gothic Lolita fuera adoptado por la generación Z.

Como toda moda que no es originaria de las culturas occidentales, el hime cut no escapa de las acusaciones de la apropiación cultural y algunas personas alegan que este peinado debería estar reservado únicamente a las personas japonesas. Otros, como Yuko Murasame, explican en TikTok que este corte no tiene ningún tipo de significado cultural, ya que se hacía para demostrar que esa persona tenía tanto dinero que podía permitirse llevar un peinado de tanto mantenimiento. Sea como fuere, la polémica está servida en redes sociales.