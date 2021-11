Ni el tiempo ni la distancia pueden terminar con las amistades de verdad, y así lo demostró Natalia Sánchez en una publicación de Instagram en la que este domingo presumió de un agradable reencuentro en Argentina junto a Juan Luppi, su compañero en Los Serrano.

La actriz se desplazó el pasado mes de octubre hasta Buenos Aires junto a su marido, Marc Clotet, y sus dos hijos en común. "¡Nos mudamos a Argentina! ¡Así, de un día para otro! Ya sabéis cómo es nuestro trabajo: vamos allá donde nos llamen! Esta vez ha sido una serie argentina la responsable de que hayamos hecho las maletas en tiempo récord", anunció la interprete hace dos semanas.

En su nueva etapa, la intérprete coincidirá en el set junto a su pareja, que estará más tiempo que ella rodando. "Esta vez solo nos cruzamos en alguna secuencia pero nos hace mucha ilusión. Marc grabará mucho más que yo así que estaré haciendo un intensivo con los peques para el que se aceptan consejos de todo tipo para distraerlos, así como lugares y actividades en Buenos Aires y Pinamar, que será donde grabaremos", declaró Sánchez.

Y, como lo prometido es deuda, la artista compartió este fin de semana su primer plan en la capital argentina, nada más y nada menos que con su excompañero Juan Luppi, el protagonista de su último post: "¿Os suena este chico? ¡Haced memoria! Compartíamos secuencias y travesuras hace años en Los Serrano".

"He tenido que cruzar el Atlántico 13 años después para tener la suerte de volverle a ver y comprobar que, no solo sigue igual de guapo, si no que aun queda mucho en él de aquel carismático niño argentino que dominaba la escena con la inteligencia y la destreza de uno de los grandes. Qué lindo reencuentro", añadió Sánchez, muy agradecida.

Más de una década después, ambos celebran haber podido coincidir. "Qué bien ver el gran hombre en el que te has convertido y qué bien tenerte cerca en esta aventura argentina. ¡Qué ganas de verte esta noche sobre el escenario!", zanjó la intérprete, unas palabras que siguen la línea de las que escribió el actor: "Fueron años compartidos que nos marcaron de por vida y nos metieron en este asunto de la actuación. Me alegró encontarme con una hermosa persona, madre y actriz para comprobar que la amistad con aquella niña sigue intacta".