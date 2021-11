Cs dice no entender "que la oposición diga no a estos presupuestos de la Junta", que son "espectaculares"

20M EP

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Málaga Carlos Hernández White ha dicho este lunes no entender "que la oposición diga no a estos presupuestos de la Junta, unos presupuestos sin precedentes y espectaculares para Málaga y Andalucía, no me gustaría estar en su pellejo".