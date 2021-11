Puig demana "desfronteritzar" posicions per a pactar el finançament i exigeix a PP que se sume a "un gran acord de país"

Puig, en una entrevista a TVE arreplegada per Europa Press, preguntat per si la cimera de presidents socialistes del passat divendres va permetre apropar posicions, ha destacat que "parlar és avançar" i que "es donen passos precisos" cap a la solució del problema del finançament autonòmic el model del qual va caducar en 2014 i la Constitució i les lleis "exigeixen que es canvie".

Respecte a si la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, els va avançar terminis a un any i mig d'eleccions, Puig ha admès que "mai és moment" per a obrir aquest debat perquè és "complicat". No obstant açò, ha recalcat que Montero "coneix perfectament el problema i té un plantejament clar, però objectivament és necessari un gran acord de país".

A més, ha recordat que ja va fixar novembre per a fer un plantejament, però ha insistit que, més enllà del termini en què el Govern presente la seua proposta, el "fonamental" és que "tinga el suficient suport" en el Congrés: "Açò no pot anar de partits polítics, ni de territoris, ni una batalla contra el Govern central, ni entre comunitats perquè així no s'aconseguirà res".

En aquesta línia, ha insistit que encara que Montero "té la millor de les voluntats, açò no ho pot solucionar ella sola, ni un Govern sinó que ha de ser acord de país i és imprescindible el concurs del PP".

SUFICIÈNCIA DE RECURSOS I DISTRIBUCIÓ

Puig ha recalcat que el problema és doble: un sistema que no genera suficiència financera per al conjunt de les autonomies i, a més, el problema de la distribució de recursos. Així, ha recordat que ja s'ha demostrat per "activa i passiva" que hi ha comunitats a la cua de finançament, com la valenciana, la qual cosa genera conseqüències com tindre 12 punts per davall de la renda espanyola.

Per açò, ha urgit a buscar una solució "a través de l'acord" perquè "no pot haver-hi via unilateral" i ha mantingut que "fronts com a tals no existeixen" perquè "hi ha qüestions complementàries" -ha apuntat que tots tenim despoblació, també Andalusia o la Comunitat Valenciana-. Per açò, ha tornat a insistir en la importància que les comunitats parlen "no només pel finançament, sinó per a enfortir i cohesionar Espanya".

En aquesta línia, ha apuntat que li pareix "molt bé" la reunió de presidents autonòmics convocada pel mandatari de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, com ha recordat que ell es va reunir amb el president d'Andalusia, Catalunya o la presidenta de Balears. "Amb tots els que puc", ha afirmat. Així, ha defès aquestes reunions perquè ha lamentat, "moltes vegades es fronteritzen posicions que no té sentit que siga així, sinó que cal treballar "amb rigor i garantir la suficiència".