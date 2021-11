AUMSA prioritzarà l'adjudicació d'habitatges en casos d'emergència residencial a València

La nova normativa, aprovada en l'últim consell d'administració, estableix una sèrie de requisits per a poder ser adjudicatari d'algun dels immobles, com per exemple no ser propietari de cap vivenda en propietat en tot el territori estatal.

Fins ara, les normes per a accedir a les vivendes només estipulaven que els sol·licitants no foren propietaris d'una vivenda protegida, però no excloïen del procés a aquells que tingueren qualsevol altre tipus de vivenda lliure.

Com vicealcaldesa i presidenta d'AUMSA, Sandra Gómez destaca la necessitat d'abordar aquestes modificacions en el registre de demandants perquè l'adjudicació dels habitatges es produïra d'una manera més àgil i "sobretot, més justa".

"A partir d'ara, les persones més vulnerables i amb menys recursos tindran més facilitats per a poder accedir al parc públic de vivenda en lloguer gràcies a les modificacions que hem inclòs en el registre de demandants i el procediment d'adjudicació de les vivendes promogudes i gestionades per AUMSA", garanteix a través d'un comunicat.

Entre les novetats també figura la necessitat que tots els membres de la unitat de convivència que sol·licita una vivenda d'AUMSA estiguen empadronats en la ciutat com a mínim amb un any d'antelació o que els ingressos anuals ponderats no siguen inferiors a una vegada l'IPREM ni superiors en 4,5 vegades en lloc de 6,5 com en els anteriors criteris.

Paral·lelament, es regula per primera vegada el procediment d'adjudicació per emergència residencial de forma coordinada amb serveis socials per a casos de desnonaments o violència masclista. AUMSA, en qualsevol cas, restringeix a un 20% del total de vivendes de cada edifici les que siguen destinades a casos d'emergència.

S'estipula així la possibilitat d'adjudicar vivendes "excepcionalment al procediment ordinari" per motius d'emergència residencial sempre que es donen aquests requisits: un informe de servicis socials que acredite la situació de vulnerabilitat/emergència, una proposta d'adjudicació d'emergència, que la unitat de convivència complisca els requisits de la present normativa i que hi haja vivenda buida i adequada.

Un altre dels apartats és la possibilitat de resoldre el contracte d'arrendament si la vivenda no constitueix el domicili habitual i permanent de l'adjudicatari, així com si no s'usa l'immoble durant tres mesos consecutius o sis alterns, si hi ha frau o ocultació dels ingressos, falta de pagament o renda, activitats molestes o danys, obres sense l'autorització d'AUMSA o cessió o subarrendament total o parcial de la vivenda, especialment amb finalitats turístiques.

HABITACIONS EN FUNCIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR

D'altra banda, s'estableix un tipus de vivenda per a cada unitat familiar, sense poder adjudicar vivendes de més habitacions de les quals necessite la unitat de convivència en funció dels seus membres.

Les persones individuals o matrimoni sense dependents tindran accés a pisos d'una habitació; aspirants amb un menor o major dependent, de dos; sol·licitants amb dos menors, de tres; amb tres menors, de quatre; i dos/tres/quatre sol·licitants agrupats en una unitat de convivència, de dos, tres o quatre habitacions.

El nou procediment també regula que els aspirants que rebutgen l'adjudicació d'una vivenda queden descartats per a altres promocions. Així es pretén evitar que els sol·licitants rebutgen un immoble a l'espera que se'ls atribuïsca un altre de major grandària o que consideren amb millors condicions.