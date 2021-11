Carme Chaparro confirma su lesión de rodilla: "Es difícil de operar"

Carme Chaparro confirmó este fin de semana su lesión de rodilla a través de una publicación en Instagram. "Hoy me doy permiso de estar tirada en el sofá como Bitter", reconoció, incluyendo una fotografía de su perro y otra de su lesión.

La periodista llegó a Los teloneros el pasado 22 de octubre en muletas y, aunque evitó pronunciarse al respecto, su compañero Miguel Lago sí lo hizo. "Una importante periodista de esta casa se ha roto la rodilla y se ha venido a presentar", dijo a traición.

"Ahora ya habéis asustado a mi madre, que no me ha dado tiempo a llamarla. Mamá, estoy bien. Ahora me voy al hospital", se reía Chaparro, manteniendo el tipo, antes de conocer su diagnóstico.

Ahora, dos semanas después, ya sabe cuál es su lesión. "Se confirma la rotura del menisco interno. Y, de momento, difícil de operar por una desviación de rótula. Vamos a intentar varias cosas", explicó en su post.

La periodista, que ya no estará en Los teloneros debido a la cancelación del programa la pasada semana, ha recibido un aluvión de mensajes de cariño en las últimas horas.

Entre los mensajes de ánimo se encuentran los que le han dejado compañeras de profesión como Chelo García-Cortés o Ana Terradillos, así como también le han comentado la escritora Dolores Redondo y otros rostros conocidos.