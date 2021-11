Acadèmics, investigadors i tècnics reflexionaran en unes jornades sobre el desenvolupament local després de la pandèmia

Acadèmics, investigadors, agents i tècnics de Desenvolupament Local es reuniran en València el pròxim 11 de novembre, després de l'aturada per la pandèmia, per a reflexionar sobre el model de desenvolupament local de la Comunitat Valenciana en el marc de les XII Jornades sobre Desenvolupament Local (JDL), organitzades per l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat de València (UV) i coordinades pel Grup d'Investigació en desenvolupament territorial de la UV (GRIDET-UV).