Premien a docents de la CEU UCH per una investigació sobre dilemes ètics de la vacunació infantil contra la covid

La dificultat per a establir un adequat balanç risc-benefici en el cas de la vacunació de xiquets i adolescents enfront de la covid-19 planteja dilemes ètics "que han de ser considerats per a facilitar la presa de decisions". En la investigació s'han identificat els riscos i beneficis de la vacunació entre la població pediàtrica.

El treball ha sigut premiat com la millor comunicació en format pòster presentada al XIII Congrés Internacional de Bioètica de l'Associació Espanyola de Bioètica i Ètica Mèdica (AEBI), celebrat a Logronyo. Segons explica la institució, "la falta de dades sobre els efectes a mitjà i llarg termini de les vacunes, unit al fet que la covid-19 no representa una amenaça important per a la salut dels menors, fa plantejar als autors la necessitat de ponderar tant els beneficis que els menors podrien obtindre de la vacunació, com els riscs als quals podrien estar exposats, per a facilitar la presa de decisions".

Per a elaborar l'estudi premiat, titulat 'Consideraciones éticas de la vacunación de niños y adolescentes contra la Covid-19', els professors de la Facultat de Ciències de la Salut de la CEU UCH i del Col·legi La Purísima Franciscanas han realitzat una exhaustiva anàlisi de les publicacions científiques més recents sobre els aspectes ètics de la vacunació enfront del coronavirus en menors, arreplegats en les bases de dades Cochrane, Pubmed, Web of Sciencie i EBSCO host. D'aquesta anàlisi, han extret per a la seua valoració els principals dilemes ètics associats a aquesta vacunació.

BALANÇ RISC-BENEFICI

Segons destaquen, "en el cas dels adults és més senzill establir un adequat balanç risc-benefici de la vacunació, tenint en compte l'alta morbimortalitat de la malaltia en aquesta població. No obstant açò, la Covid-19 no representa una amenaça tan important per a la salut dels xiquets i adolescents, atés que en aquest grup de població la malaltia acostuma a cursar de forma lleu o asimptomàtica".

En aquest sentit, recorden que "només una xicoteta part dels menors afectats requereix ingrés en la UCI i precisa suport ventilatori, i és a més molt poc freqüent la mortalitat, que es produeix només en el 0,48% de la població estimada".

A més de que el benefici directe de la vacunació "no és tan evident en aquesta franja de població", els autors assenyalen també entre els riscos que la comunitat científica "desconeix encara els efectes secundaris a mitjà i llarg termini d'aquestes vacunes".

IMMUNITAT COL·LECTIVA I INTERÉS DEL MENOR

En la seua anàlisi, els autors també plantegen les dos cares de la immunitat col·lectiva en relació amb els menors. "D'una banda, aconseguir la immunitat col·lectiva podria accelerar la tornada a la normalitat, la qual cosa tindria un impacte positiu sobre la vida i ple desenvolupament personal dels menors, afectats per situacions d'aïllament social i períodes d'educació no presencial. Però vacunar als menors per a protegir a les persones més vulnerables podria sustentar-se al principi utilitarista en el qual els interessos del menor estarien supeditats als interessos de la societat", plantegen.

En aquesta línia, conclouen que establir un adequat balanç risc-benefici és essencial per a facilitar la presa de decisions respecte a la vacunació contra la covid-19 de xiquets i adolescents.