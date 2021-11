Educació amplia les estades formatives en anglés per al professorat a 2.500 places i cinc països el pròxim estiu

El departament del conseller Vicent Marzà invertirà en 2022 prop de 5,8 milions d'euros en aquestes estades formatives, un 7,1% més, segons ha informat la Conselleria d'Educació en un comunicat.

L'objectiu d'aquests cursos d'anglés oral, que segueixen la metodologia d'immersió total i estan focalitzats en la millora de la competència comunicativa en llengua anglesa, és el perfeccionament lingüístic i metodològic del professorat del sistema educatiu valencià.

Les 2.500 estades formatives que s'oferiran són de tres tipus: 1.050 estades de tres o quatre setmanes en l'estranger, 825 estades formatives en un programa d'immersió lingüística d'una setmana de durada en territori estatal i 625 places en un curs d'anglés intensiu 'online' de dos setmanes basat en el desenvolupament de les habilitats de comunicació oral.

La previsió amb la qual està treballant la Conselleria és convocar a mitjan febrer de l'any vinent tota aquesta oferta d'estades formatives en anglés per a l'estiu de 2021. Tota la informació, amb un vídeo explicatiu, estarà disponible en les pròximes setmanes en el web de Formació del Professorat de la Generalitat Valenciana.

DISTRIBUCIÓ DE LES ESTADES FORMATIVES

Les 1.050 places d'estades en l'estranger es distribuiran de la següent manera: 900 en un curs intensiu de quatre setmanes en el Regne Unit o Irlanda, 450 d'elles per a professorat d'Infantil i Primària i les altres 450 per a professorat de Secundària i EOI; més 150 places d'estades de tres setmanes en l'estranger per a professorat de Formació Professional.

Aquestes 150 places de cursos de tres setmanes en l'estranger per a professorat de FP es repartiran entre 30 estades a Holanda per a professorat de la família professional de Comerç i Màrqueting; 20 a Malta per a professorat d'Hoteleria i Turisme; 25 a Finlàndia per a professorat d'Imatge i So; i 75 a Irlanda i el Regne Unit para professorat de la resta de famílies professionals.

La distribució de les 825 places per a cursos d'immersió lingüística en anglés d'una setmana de durada en territori estatal serà de 350 per a professorat d'Infantil i Primària; 350 per a Secundària i EOI i 125 per a FP.

Les 625 places dels cursos intensius 'online' de dos setmanes s'assignaran entre 450 per a professorat d'Infantil, Primària, Secundària i EOI i 175 per a professorat de FP.

PROGRAMA ACTIU DES DE 2017

Les estades formatives gratuïtes per als docents valencians es duen a terme des de l'estiu de 2017. Eixe any es van convocar 600 places i 1.000 a l'estiu de 2018. En 2019 l'oferta es va ampliar a 1.500 estades.

En 2020, la previsió era convocar 2.020 places, 1.320 estades en l'estranger i 700 places en cursos intensius a Espanya, però la declaració del primer estat d'alarma el 14 de març de 2020 i la suspensió de tots els processos administratius durant dos mesos així com la prohibició de viatjar a l'estranger va obligar a cancel·lar la licitació del programa.

L'estiu passat es va reactivar el programa amb 1.500 cursos intensius 'online' modalitat que ara es continua oferint per a tot el professorat interessat a formar-se sense moure's de casa.

Aquestes estades formatives formen part del pla d'acompanyament per a la formació en anglés del professorat així com els cursos gratuïts en les EOI i els cursos que s'ofereixen en els centres de formació del professorat, amb la finalitat de dotar a les plantilles docents de ferramentes de coneixement de llengües en el marc del sistema educatiu plurilingüe autonòmic.