Gigi Hadid comienza una batalla legal contra Zayn Malik tras su ruptura

Después de seis años de relación y una hija, Khai, de 13 meses, en común, los caminos de Gigi Hadid y Zayn Malik se están separando y, además, lo están haciendo para siempre. La razón es sencilla: la violencia. Según se ha podido saber por ahora, el cantante tuvo un enfrentamiento muy fuerte con Yolanda Hadid, madre de la modelo, quien ha acabado acusándole de agresión. Ahora, Gigi también ha comenzando su propia batalla legal contra el ex One Direction.

Todo parecía enteramente feliz en la vida del matrimonio hace un año, cuando nació su pequeña, pero a raíz de este hecho no han cesado de sucederse las filtraciones sobre la verdadera forma de ser del artista: Zayn ha sido acusado cuatro veces de acoso y ha tenido que ser puesto en libertad condicional de 90 días por cada uno de los cargos, según informó TMZ; una fuente cercana le aseguró a Page Six que tenía un problema con la marihuana que le volvía "agresivo y paranoico"; y The New York Post finalizó la oleada de noticias anunciando que le habían echado de su discográfica, RCA Records.

Por ello, sorprende menos la decisión de Gigi, de 26 años, quien ha acudido a sus abogados de forma presta tras desaparecer la historia de amor. La top model quiere establecer lo más pronto posible un acuerdo entre ambas partes que regule la custodia de su hija. Por ello, varios medios norteamericanos han hablado con personas cercanas a Hadid, confirmando que ya se ha puesto en contacto con su equipo legal.

Tal y como explican desde la prensa estadounidense, Gigi prefiere no centrarse en el episodio entre su madre y su esposo y que este altercado nuble su juicio sobre Zayn. Según su forma de ver las cosas, el autor de Dusk Till Dawn "siempre tendrá que formar parte de su vida ya que su hija necesitará a su padre".

Asimismo, se ha revelado la opinión de la hermana de Gigi, Bella Hadid, al respecto de lo ocurrido. La también modelo de fama internacional se ha posicionado claramente a favor de su hermana y ha dejado de seguir en redes al que fuera su cuñado. "Bela también ha tenido una gran ruptura con él, al igual que su hermano Anwar Hadid. Odian lo que le ha hecho a Gigi", ha dicho una fuente. Zayn Malik, en uno de sus momentos más bajos, emitió un comunicado a través de Twitter y deberá de asistir a un programa de violencia doméstica y clases de control de ira.