Sanitat permetrà tramitar el testament vital des de casa a través d'internet

Deixar per escrit com desitja ser tractat un pacient en les seues últimes hores, encara que estiga inconscient i no puga expressar-se, és possible des de maig de 2005, moment en què la Comunitat Valenciana es va convertir en la primera autonomia que va regular aquesta matèria per llei a Espanya.

Ara, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha fet un pas més per a facilitar l'accés al document de Voluntats Anticipades, que detalla les instruccions que el personal mèdic haurà de tindre en compte en els moments finals de la vida.

El Plenari del Consell va aprovar aquest passat divendres un decret que renova aquest document, ateses les recents lleis promulgades i permet la modernització del seu registre perquè es puga fer de manera telemàtica, des de casa, amb certificat digital o clau permanent, la inscripció, substitució i revocació de les Voluntats Anticipades.

D'aquesta manera, la persona interessada plasma l'assistència sanitària i els tractaments que desitja o no rebre, inclosa l'eutanàsia, en cas de no poder manifestar-ho de manera conscient en el moment final de la seua vida. El total de persones vives amb voluntats anticipades en el registre valencià ascendeix en aquests moments a 27.580, la majoria dones, segons les últimes dades. En 2020, un total de 1.328 persones, també més dones que homes, es van inscriure en el Registre de Voluntats Anticipades.

Per províncies, 582 a Alacant; 145 a Castelló i 601 a València. La majoria va acudir als Serveis d'Atenció al Pacient que hi ha als hospitals. En canvi, 380 persones van fer el tràmit en una oficina notarial, que, gràcies a un conveni signat entre el Col·legi Notarial de València i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es van inscriure en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana, sincronitzat amb el Registre Nacional.

Per a facilitar i fer més còmode el procés, la conselleria s'ha proposat que les voluntats anticipades també es puguen registrar telemàticament, sempre garantint la seguretat informàtica del procés i la privacitat de la persona, apunten des d'aquest departament.

La modificació legal que permetrà aquesta millora situa a la Comunitat Valenciana com una de les autonomies «més avançades en la matèria, amb l'objectiu d'humanitzar al màxim el sistema públic de salut i respectar els desitjos i plantejaments de cada pacient com a eixos principals», afigen aquestes mateixes fonts.

Alineat amb aquest objectiu, el canvi permetrà també sol·licitar l'eutanàsia dins del mateix document de Voluntats Anticipades si arribat el moment el pacient no pot expressar la seua voluntat. Es contempla, a més, la planificació anticipada de decisions sanitàries que el professional sanitari recollirà al llarg del procés clínic del qual estiga sent tractat.

D'altra banda, el document de Voluntats Anticipades és accessible des de la història clínica després de la seua inscripció en el registre, perquè el personal mèdic puga consultar i complir les directrius, que no poden en cap cas ser contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica.

Les Voluntats Anticipades són el document pel qual una persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i lliurement, manifesta les instruccions que sobre les actuacions mèdiques s'han de tindre en compte quan es trobe en una situació en la qual no puga expressar lliurement la seua voluntat. Es pot descarregar en el Portal del Pacient de la web de Sanitat (san.gva.es).

També per a donar òrgans

A través del document de Voluntats Anticipades, la persona que realitza el tràmit també pot decidir sobre el destí dels seus òrgans (ja siga amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació). De la mateixa manera, en el document s'ha d'indicar qui serà el seu representant perquè, en cas necessari, actue com a interlocutor davant el professional mèdic o l'equip sanitari que ha de decidir sobre els tractaments a realitzar al final de la vida del pacient.