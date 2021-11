Bertín Osborne, sobre las aplicaciones para ligar: "A mí no me hacen falta"

Bertín Osborne visitó este fin de semana La Roca, el programa que presenta Nuria Roca en laSexta. Allí habló de distintas cosas, como el Papa Francisco, la política o incluso su estado sentimental. Después de asegurar que está "soltero y sin compromiso", Osborne dio su opinión sobre las aplicaciones para ligar.

"No sé cómo van. Me lo han explicado... Pero, ¿cómo me voy a poner yo ahí?", aseguró, reticente, el artista andaluz. "A mí no me hace falta una aplicación, la verdad. Vamos a ser claros", dijo tajante.

Según Bertín, con este tipo de app se pierde el cara a cara y hacen que las relaciones sean más "impersonales".

"Es mucho peor, más impersonal. Ahora todo el tiempo son mensajitos. Llámale y díselo, que es mejor", concluyó sobre este tema.

En cuanto a los rumores sobre su vida sentimental, afirmó contundentemente que no está enamorado, algo que ya había hecho para desmentir las últimas noticias sobre una supuesta relación con Chábeli Navarro, ex de Kiko Rivera.

"No he negado nada porque a la chica la conocí hace unos cuantos meses. Además, iba con una hija mía. La he visto un par de veces y es una niña encantadora. Pero ya está. Todo lo demás son elucubraciones", confirmó.

Fuentes cercanas al cantante aseguraban hace unos días que "solo la ha visto una vez en su vida e iba acompañada de su hija Eugenia". Y que no es la única mujer con la que se ha relacionado después de su ruptura con Fabiola Martínez, algo desacertada al celebrar públicamente que el padre de sus hijos hubiera rehecho su vida.

El cantante, que se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo discográfico, no tiene ganas de compromisos, por lo que afronta y disfruta su soltería con normalidad "y sin necesidad de ocultarse en ningún momento". Tanto es así que las mismas voces confirman a 20minutos que, en las últimas semanas, Bertín ha compartido mesa y mantel con varias chicas en conocidos restaurantes de Madrid y Sevilla.