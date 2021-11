Entran en funcionamiento las tres nuevas estaciones de la L10 Sud con seis meses de retraso

Este domingo se han inaugurado tres nuevas estaciones de la L10 Sud en la Zona franca tras seis meses de retraso. Las estaciones de Port Comercial / La Factoria, Ecoparc y ZAL / Riu Vell, en el barrio de la Marina del Prat Vermell, tenían que entrar en funcionamiento a finales de abril, una fecha que finalmente se pospuso por el prolongamiento del periodo de pruebas preliminares para asegurar el correcto funcionamiento de los trenes.

Las tres estaciones inauguradas este domingo, junto con la ya existente de la Zona franca, darán cobertura de metro en esta área de actividad económica y ampliarán la oferta de transporte público en esta zona.

El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha afirmado que la puesta en marcha de las tres nuevas estaciones contribuirá a conectar una área de actividad económica como la Zona franca, “uno de los motores económicos del país”, así como descarbonizar la movilidad.

De hecho, estas estaciones y las nuevas placas fotovoltaicas que se instalarán en este entorno supondrán una reducción de emisiones de cerca de 1.000 toneladas de dióxido de carbono, equivaliendo a las emisiones de cerca de 200.000 coches en un año.

Por su parte, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha opinado que la finalización del proyecto de la L10 Sud del Metro significa "un impulso al desarrollo económico y también social" porque permite, según ella, vertebrar el territorio.

"Completar el Metro en esta zona de la ciudad es un claro impulso a la movilidad obligada laboral", y ha indicado que de esta forma será más segura, sostenible y eficiente para los trabajadores de la Zona Franca. Bonet ha destacado el carácter intermodal del nuevo Metro porque "convive con numerosos intercambiadores con las demás líneas de Metro, de Tram, de Ferrocarrils y de Rodalies".

El vicepresidente ha destacado el compromiso de la Generalitat con la sostenibilidad y ha vuelto a reclamar en el gobierno español un traspaso “efectivo e integral” de Rodalies para poder hacer frente a este reto. “No podremos hacer una lucha efectiva y total contra el cambio climático si no podemos gestionar una pieza clave del país como el servicio de Rodalies”, ha manifestado.

El también consejero de Territorio ha asegurado que esta reclamación “no va de colores políticos” y ha defendido un modelo de gestión basado en la proximidad, como en el caso de TMB.

La inauguración de las tres estaciones ha llegado prácticamente con seis meses de retraso. Inicialmente, estaba previsto que las estaciones de Port Comercial / La Factoria, Ecoparc y ZAL / Riu Vell, entraran en funcionamiento a finales de abril, o incluso un poco antes.

Aun así, un problema en un sistema de frenazo de un convoy impidió la inauguración de las estaciones en la fecha prevista y obligó a continuar con las pruebas preliminares para asegurar el correcto funcionamiento de los trenes.

En todo caso, el objetivo de las nuevas estaciones es dar una alternativa al vehículo privado en la zona del polígono de la Zona franca, Puerto y ZAL, donde trabajan más de 37.000 personas. “Queremos que la movilidad obligada laboral sea más segura, más eficiente y más sostenible”, ha asegurado la presidenta de TMB, Laia Bonet.

La también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que estas nuevas estaciones “mejorarán la vida” de los trabajadores que cada día se desplazan en esta área y ha pedido a las 176 empresas presentes en la zona que formen parte del desarrollo de esta estrategia con sus planes de empresa.

En total, se prevé que estas nuevas estaciones registren en conjunto un millón de viajes en el año, una cifra que representaría una reducción de emisiones de dióxido de carbono de 289 toneladas anuales.

La construcción y puesta en marcha de estas nuevas estaciones ha comportado una inversión total de 120 millones de euros. Junto con la de la Zona franca, estas se elevan en viaducto durante prácticamente tres kilómetros a lo largo de la calle A de la Zona franca. En este tramo, el metro discurre en superficie, mientras que el resto de estaciones del sistema L9 / L10 son sepultadas.

Plano general del viaducto por donde circula la L10 Sud. SILVIA JARDI ACN

Con la puesta en marcha de estas nuevas estaciones, la L10 Sud consta con once estaciones en servicio. Las otras ocho estaciones de la línea son Collblanc, Torrassa, Can Tries – Gornal, Provençana, Ciutat de la Justícia, Foneria, Foc i Zona Franca. Las tres primeras forman parte también de la L9 Sud, que une las estaciones de Zona Universitaria y Aeroport T1.

Con las nuevas estaciones, todo el sistema L9/L10, de conducción automática, cuenta con 37,5 kilómetros de línea en servicio y 35 estaciones. La puesta en marcha de estas estaciones se añade a las obras que el Govern tiene en marcha para completar el sistema, con una inversión prevista de 950 millones de euros.