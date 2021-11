Esquerda Unida rechaza "categóricamente" la moción de censura con el PP en O Porriño que estudiará EU-SON

A través de un comunicado, la coordinadora nacional de EU, Eva Solla, dice ser consciente de "la grave situación política e institucional" que padece el Ayuntamiento, pero recalca que su organización "no avala ni avalará un gobierno de derechas en O Porriño en ninguna ocasión".

Precisamente, este mismo domingo, una asamblea extraordinaria del grupo municipal EU-SON, que cuenta con dos concejales en la corporación local, avalaba por una amplia mayoría iniciar conversaciones con los populares -que tienen ocho ediles, a uno de la mayoría absoluta- sobre una eventual moción de censura.

Según trasladó a Europa Press el coordinador local de EU, Pedro Ocampo, se trata de "la única salida" a la situación del Ayuntamiento, gobernado por PSOE y BNG en coalición. Aunque dijo ser consicente de que la dirección gallega del partido no comparte esta decisión, también aseguró que "la va a respetar".

Así pues, en la tarde de este domingo, la Executiva Nacional capitaneada por Eva Solla ha emitido ese comunicado en el que rechaza "categóricamente" esta moción, aunque entiende "la difícil situación que atraviesan las compañeras y compañeros de O Porriño".

LA SITUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

De hecho, Solla afirma que "hace unas semanas" su organización se dirigió "públicamente" al PSdeG para solicitarle que "tomase decisiones en relación con la situación que atraviesa el ayuntamiento".

Tal y como explica la coordinadora nacional de EU, ya no es solo que "no se facilita documentación solicitada", sino que "no se responden las preguntas de los concejales que se realizan en los plenos" y se "falta el respeto en público" a los ediles de la oposición.

Junto a esto, los problemas llegan a afectar a la ciudadanía ante la "ausencia de aprobación" de los presupuestos municipales, ante la imposibilidad de "sacar ninguna iniciativa adelante" ni tampoco de "tener ni un mínimo esbozo de plan general de urbanismo". "Incumple con los acuerdos con los que se comprometió cuando EU-SON dio el voto favorable a la investidura de la alcaldesa", añade.

Por eso, la dirección de EU ve "inasumible" que García de la Torre siga en la Alcaldía -gobierna en coalición con el BNG-, pero aún así no apoya la firma de una moción de censura con el PP. "Y así se le hizo saber a nuestras compañeras y compañeros en O Porriño", asevera Solla, quien sin embargo no avanza si se adoptarán medidas disciplinarias.

COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN

Tras las elecciones municipales de 2019, la socialista Eva García de la Torre renovó mandato gracias a los cuatro concejales de su grupo, a los dos de EU-SON, otros dos del BNG y uno de la Unión Democrática da Louriña (UDDL), una escisión del PP.

Los populares consiguieron ocho ediles, solo uno por debajo de la mayoría absoluta, por lo que la moción de censura saldría adelante con que tan solo uno de los dos concejales de EU-SON la apoyase.