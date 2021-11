Lorenzana acusa al Gobierno de "deslealtad" en la crisis de Vestas y pide "coordinación" en la Reforma Laboral

"No está apoyando nada el seguimiento de la búsqueda de un comprador para Vestas ni al comité de empresa. El súmmum llegó el pasado miércoles, cuando estaba convocada una reunión y el ministerio no se presentó. Yo no lo comprendo", ha censurado la conselleira en una entrevista concedida a Cadena Ser y recogida por Europa Press.

Respecto a la crisis industrial encabezada por empresas como Vestas o Alcoa, Lorenzana ha defendido el papel jugado por la Xunta de Galicia, con un "apoyo constante y continuo a la parte social", "vigilantes en cuanto a la negociación".

La responsable de Emprego, que ve "mala fe en la negociación", ha recordado que, en el caso de Alcoa, la Xunta hizo 10 requerimientos, "base para que se pudiese anual el ERE", y con Vestas, ha señalado que ya han presentado tres. "Estamos observando una negociación nefasta", ha opinado Lorenzana, que ha pedido además "más tiempo".

"Estamos buscando activamente desde el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) un comprador para Vestas. Creemos que podemos encontrarlo pero necesitamos más tiempo. Desde la mesa industrial que presido siempre he pedido a la empresa más tiempo, pero quiere cerrar a toda costa el proceso de despido colectivo", ha explicado.

Lorenzana comprende la "complicada" situación a la que se enfrentan los trabajadores, que deben decidir si apuestan o no por acordar el despido colectivo "cuando no saben como va a ser el futuro".

REFORMA LABORAL

La conselleira de Emprego también ha comentado la futura reforma laboral para la que ha solicitado "coordinación" entre Ministerios y Vicepresidencias y "diálogo social". Además, el principal aspecto que critica Lorenzana es la falta de "estabilidad para los autónomos y empresas respecto de la situación jurídico laboral".

"La reforma que se haga, hay que hacerla de forma coordinada y con pasos seguros. Para que un empresario contrate, tiene que saber en qué términos contrata", ha aseverado la conselleira, que incide en el "desgobierno o falta de coordinación absoluta" entre departamentos estatales.

Lorenzana ha señalado que "contactar" con las Comunidades Autónomas podría "aportar" al texto de la reforma, que no conocen, recalca. Insiste así en la interlocución con las regiones para que no "se repita lo que ocurrió en otras ocasiones" como con el Plan de rescate a autónomos y empresas, gestionado por el Ministerio de Nadia Calviño, del que ha reprochado su "tardanza".

"Ese dinero llegó muy tarde y con unos requisitos que demostraban el desconocimiento real del tejido productivo gallego", ha recordado.

SITUACIÓN MERCADO LABORAL

Por otra parte, Lorenzana ha defendido el comportamiento del mercado laboral en Galicia, así como los datos del paro. Así, la conselleira ha indicado que la gallega es la única Comunidad donde el paro bajó durante ocho meses consecutivos y ha recalcado la bajada del paro interanual, "que supera la media interanual del Estado".

Además, ha destacado que se ha recuperado ya el total de afiliaciones de antes del inicio de la pandemia y que los datos de la EPA del tercer trimestre muestran una bajada de la tasa de paro hasta el 10% frente al 14,75% estatal. Sobre la subida del paro el pasado octubre, Lorenzana ha matizado que se trata de un aumento del 0,65%, "la menor subida de toda la serie histórica".

"Los sectores más afectados por la pandemia -como el de servicios-, se han recuperado extraordinariamente bien", ha subrayado.

Por último, cuestionada por la violencia lgtbifóbica, la conselleira de Igualdade no ha querido "apuntar" hacia los mensajes vertidos por formaciones políticas en un posible aumento de este tipo de violencia.

Con todo, Lorenzana ha insistido en "no dejar pasar por un segundo todo esto" y ha pedido seguir "concienciando a la ciudadanía y sensibilizándola, sobre todo a los jóvenes". A este respecto, ha anunciado que la Consellería ha firmado un convenio con el Colegio de Periodistas para "intentar marcar las líneas de formación y sensibilización desde los medios de comunicación".