'Pasapalabra' da explicaciones por un extraño momento ocurrido en una de sus pruebas

Junto al rosco, la pista musical es una de las pruebas más conocidas y queridas por el público de Pasapalabra, el concurso estrella de Antena 3 que presenta todas las tardes, de lunes a viernes, Roberto Leal. Sin embargo, el hecho de que el programa se grabe con antelación puede dar lugar a extraños momentos, como el vivido el pasado viernes con una canción de Georgie Dann, que había fallecido solo dos días antes.

Las invitadas Mónica Martínez y Natalia Rodríguez debían adivinar una canción del año 1983. A la tercera pista, la cantante Natalia dio con el autor, Georgie Dann, pero no con la canción. Después de probar con La barbacoa y El chiringuito, la invitada comentó: "Ya no me sé ninguna más de Georgie Dann... Es vecino mío". En el último momento, la invitada del equipo azul supo el título de la canción, Carnaval, carnaval.

Sin embargo, sus palabras sobre el 'rey de la canción del verano', a quien se refirió en presente como si siguiera vivo, llamaron la atención a los espectadores del concurso. Del mismo modo, el presentador tampoco hizo ningún inciso sobre el reciente fallecimiento del cantante.

Esta situación llevó al concurso a dar explicaciones en las redes sociales. "Este programa fue grabado con anterioridad a la noticia del fallecimiento de Georgie Dann", han aclarado desde la cuenta oficial del concurso de Antena 3.

"Aprovechamos para rendirle homenaje por tantos momentos maravillosos que nos ha brindado a lo largo de estos años", han añadido.

El cantante francés Georgie Dann, afincado en España desde mediados de los años sesenta, falleció el pasado miércoles a los 81 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde iba a ser intervenido quirúrgicamente.