Podemos exige a la Asamblea que se pronuncie contra el cambio climático y apoye los acuerdos de la Cumbre de Glasgow

Por este motivo, la formación morada ha planteado a todos los grupos de la Asamblea Regional una declaración institucional de apoyo a la celebración de la Cumbre del Clima de Glasgow, en la que se exige a los dirigentes mundiales "impulsar acuerdos ambiciosos para luchar contra el calentamiento del planeta y sus principales causas, como son las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación".

La declaración insta además al gobierno regional a trasladar esos acuerdos aquí y "revertir la legislación propia que se oponga a dichos acuerdos", una clara referencia a las últimas medidas del ejecutivo en materia medioambiental, que en Podemos tachan de "suicidio climático".

Egío se ha mostrado muy crítico con la gestión regional y ha defendido que "la Región no puede seguir siendo una isla negacionista, con un gobierno con la ultraderecha de Vox que considera el cambio climático un invento y con un presidente como López Miras que aprovecha la pandemia para permitir a las grandes empresas emitir un 30% más de emisiones y vertidos sin evaluación ambiental".

La declaración solo puede prosperar el próximo miércoles con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Por ello Podemos llama a los diputados y diputadas a "no dar la espalda a los jóvenes de todo el mundo, que exigen acciones ya" y compara la crisis climática con la sufrida por el Mar Menor.

"Los mismos que nos llamaban agoreros por denunciar la situación del Mar Menor hace años, son los que ahora niegan el cambio climático. La diferencia es que en unos pocos años no serán los peces las principales víctimas. Serán los seres humanos y los jóvenes que hoy se manifiestan no nos perdonarán que no hayamos actuado a tiempo", ha concluido.