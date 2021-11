Este sábado 6 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe que contó con un polígrafo de Antonio Canales entre sus contenidos. Este reveló que no se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, y que no se reconocía.

Esto vendría desde su paso por Secret Story, donde se sintió "muy solo" al percibir que el resto de concursantes acudían con grupos formados desde fuera, algo agravado por el contencioso que él mantenía con Cynthia Martínez.

El extorero confesó que su interés principal al entrar en el programa era el de obtener dinero suficiente para subsanar los gastos de la herencia de su tío y evitar perder la casa familiar, algo que aún no había resuelto.

Sobre la reciente ruptura de Canales, este explicó que la había ocultado al entrar en Secret Story bajo la pretensión de proteger a su expareja de los medios. Además, dijo que si Isabel Márquez salía en el vídeo de presentación del concursante escenificando que aún estaba con él, fue porque el propio equipo del programa insistió en ello.

La máquina de la verdad de Conchita desveló que su infidelidad había sido decisiva en la ruptura. Lo mismo ocurrió con la atracción del extorero por su antigua amante, Cynthia García: el polígrafo fue claro y dijo que le seguía gustando.

"No tengo ni su teléfono y le tengo interpuesta una demanda. Dentro de la casa me sentí atraído por ella porque me pareció una chica amable, que hacía el mismo juego que yo. Nos llevamos bien y nos reímos, no fue nada sexual ni amoroso", dijo ante las expresiones escépticas de los colaboradores.

Respecto a algunos comentarios que aludían a que Canales era adicto al sexo, este confesó que había llegado a pedir ayuda profesional, y que la conclusión que había sacado junto a la experta era que no tenía ese problema, algo que insistió en dejar claro. También aseveró Canales que jamás se había acercado a ninguna mujer por intereses económicos.