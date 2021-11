Belén Rodríguez, en el 'Deluxe': "Antonio David ha esperado a que yo no pueda comentarlo para separarse"

Este sábado, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe. La gala contó con una entrevista de Belén Rodríguez, quien habló extensamente sobre su reciente lesión. La colaboradora sufrió un accidente en el baño que la mantiene en silla de ruedas y apartada de la televisión desde hace un mes.

Al programa acudió acompañada de cuatro azafatos disfrazados de enfermeros que se encargaron de que llegara sana y salva, pues al romperse la tibia y el peroné la colaboradora se ha vuelto dependiente a la hora de moverse.

Esta sacó una lectura positiva de lo ocurrido y destacó lo arropada que se había sentido por varios de sus compañeros, como María Patiño y Carmen Borrego, que hizo un grupo de Whatsapp para que los colaboradores de Sálvame se coordinaran para cuidar a la periodista.

"No puedo apoyar el talón, porque me ha salido una úlcera. Me tienen que curar todas las semanas. Cada vez que me quitan la escayola, no puedo controlar la pierna. Tengo mucho miedo, no puedo ni coger las muletas. Esto me va a ser útil para ser más precavida en la vida. He pasado un dolor horrible", contó Rodríguez sobre su estado de salud.

La aparatosa caída de la periodista ocurrió cuando esta salía de la bañera, llegando a perder el conocimiento. Al despertar, intentó apoyar la pierna, pero no fue capaz. Diez días después, Rodríguez pasó por quirófano.

Durante su estancia en el centro hospitalario, la colaboradora vivió algunas anécdotas, como cuando una chica le dijo a su madre que la paciente "había hecho un trío con Jorge Javier Vázquez" mientras señalaba a Rodríguez.

Belén Rodríguez: "No me da ninguna pena ni Olga, por mucho que la quieran pintar de víctima, ni Antonio David ni Rocío Flores. Son un negocio, una empresa, no hay ningún amor en esa familia"

Como era de esperar, la comunicadora también tuvo tiempo de lanzarle una puñalada a Antonio David Flores: "Ha esperado a separarse para que yo no lo pudiera comentar", bromeó. También dejó claro que dista mucho de sentir pena ante la situación actual de la familia, pues todos son verdugos, incluyendo a Rocío Flores y Olga Moreno.