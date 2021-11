Tu horóscopo diario: domingo 7 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 7 de noviembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Cuanto más calma le impongas a tu mente y más te centres en lo que te interesa de verdad, mejor va a resultar cualquier cosa que hagas hoy, ya sea de ocio o de trabajo o con los amigos. Déjate llevar sin oponerte a nada y disfruta de la jornada.

Tauro

Tendrás la tentación hoy de hacer algo que sabes no te sienta demasiado bien y no es bueno para tu salud, pero indudablemente te gusta. Ese pequeño capricho que te vas a conceder te dará placer sin duda alguna, pero no es conveniente que abuses, ojo.

Géminis

No estarás demasiado optimista porque te vencerá un cierto cansancio por algo que estás haciendo desde hace ya mucho tiempo y no deja de ser una labor ardua en la que hoy vas a sentirte con pereza o monotonía. Intenta distraerte al menos un rato.

Cáncer

Plantearse un nuevo reto, algo que no hayas hecho nunca, te va a sentar bien. No tiene por qué ser algo muy complicado ni transgresor, puede ser algo muy sencillo y si es relacionado con un ejercicio o con mejorar algo de tu organismo o de tu imagen, mejor.

Leo

Has de rectificar cierta obstinación en lo relacionado con la salud. Quizá te estás pidiendo demasiado y te convendría parar un poco y darte margen para recomponerte desde un punto de vista mental que está influyendo mucho más de lo que crees en lo físico.

Virgo

No querrás decir toda la verdad de lo que piensas o sientes a un amigo o a alguien muy cercano porque crees que así es mejor y que de esa manera no le harás daño. Eso, aunque pueda ser cierto, lo debes enfocar de otra manera más abierta.

Libra

Es muy posible que hoy te asalte la sensación de que estás llegando al final de un ciclo en algún aspecto de tu vida y estarás en lo cierto, aunque no será inmediatamente. Pero es posible que todo sea diferente pronto, lo que no quiere decir que sea peor.

Escorpio

Echarás las campanas al vuelo porque ves que vas a conseguir un objetivo personal dentro de poco y eso sube mucho tu autoestima y te hace sentir con fuerza interior. No dejarás que ninguna nube se pose sobre tu mente, apartarás todo lo negativo.

Sagitario

Cuidar tu cuerpo más es algo de lo que debes de ser consciente ya que si no, te pasará factura dentro de poco tiempo. Es hora de mejorar todo lo que puedas con yoga, pilates o cualquier ejercicio que te aleje del sillón y de largas horas frente al ordenador.

Capricornio

Tienes muchas ganas de ver a una persona querida que se ha alejado, aunque sabes que ese alejamiento le va a venir muy bien porque le enseñará muchas cosas y enriquecerá su experiencia vital. Muéstrale todo tu apoyo en la distancia.

Acuario

No será hoy el mejor día para las relaciones de pareja para muchos nativos de este signo. Hay ciertos nubarrones o tensiones que vienen de toda la semana y que aún no se han solucionado. Cuidado con que explote la tormenta por una tontería.

Piscis

Hay una cierta confusión hoy con unas palabras que alguien puede malinterpretar y es muy necesario que te des cuenta de ello y actúes cuanto antes para aclarar ese malentendido. De ello depende una relación que te interesa conservar.