La reina de Inglaterra no usa pasaporte: estos son los mayores secretos de los viajes de la familia real británica

Isabel II no es solo reina de Inglaterra, sino de todo el Reino Unido y de los países de la Commonwealth, incluidos Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Por eso, tanto ella como los miembros de su familia suelen viajar mucho.

El diario The Sun ha recogido en un reportaje algunos de los secretos que rodean a los viajes de la familia, y algunos de ellos son realmente curiosos

La reina no tiene pasaporte

La reina de Inglaterra no tiene pasaporte ni lo necesita. Eso es por el mismo motivo por el que no tiene carné de conducir: en Reino Unido, estos documentos se expiden en nombre de la reina, por lo que no es necesario que se lo expida a sí misma.

No obstante, está previsto que cuando la suceda en el trono el príncipe Carlos, esta medida cambie. De hecho, todos los miembros de la familia real inglesa cuenta en la actualidad con pasaporte.

El príncipe Carlos no puede viajar con su hijo Guillermo

Cuando viajan al extranjero, los herederos no pueden viajar con sus padres, por si se produjera un accidente. Esto es para proteger el linaje de la familia real, y para evitar que pudieran desaparecer todos los herederos en un solo incidente.

Esto significa también que no se recomienda que la reina y al príncipe Carlos viajen juntos en un vuelo, ni tampoco el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo, y eventualmente el príncipe Guillermo y su hijo, el príncipe George.

Sin embargo, la reina puede otorgar circunstancias especiales que les permitan volar juntos, como cuando el príncipe Guillermo y Kate Middleton viajaron a Australia con el príncipe George, de nueve meses de edad, en 2014.

Siempre llevan un traje negro en el equipaje

Otra regla curiosa que deben seguir los miembros de la familia real es que siempre llevan en su equipaje un traje negro.

Esto es por si un miembro de la Familia Real muere mientras el resto de la familia está en el extranjero, y para lo que se les pueda ver mostrando sus ropas de luto.

Precisamente la reina no estaba preparada para esta eventualidad cuando murió su padre en 1952 mientras ella estaba de gira en África.

Llevan una bolsa de sangre

Por si acaso ocurriera una emergencia grave, se cree que los miembros de la familia real británica viajan con una bolsa de sangre de su grupo sanguíneo para actuar lo antes posible ante una eventualidad de ese tipo.