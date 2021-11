Gobierno Vasco pide perdón a la familia de Fabio Moreno, asesinado por ETA, por "haber tardado en alzar la voz"

El 7 de noviembre de 1991 estalló una bomba lapa que dos terroristas de ETA habían colocado en los bajos del vehículo de Antonio Moreno, un guardia civil destinado en la Comandancia de La Salve y residente en Erandio. El artefacto acabó con la vida de Fabio Moreno, de dos años de edad, y hería a su hermano mellizo y a su padre.

Con motivo del 30 aniversario del atentado mortal, el Ayuntamiento del municipio vizcaíno ha rendido este sábado un homenaje, al que han asistido miembros de la familia Moreno, así como la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, y la alcaldesa de Erandio, Aitziber Oliban.

Asimismo, se han acercado hasta el municipio vizcaíno la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, Monika Hernando, el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, así como representantes de diversos partidos políticos, entre ellos EH Bildu.

En su intervención, Artolazabal ha denunciado que "la sinrazón del terrorismo de ETA arrebató injustamente la vida" a Fabio y ha apostado por recordar su figura para que haya "un futuro con memoria".

"No sé si siempre hemos estado a la altura ni hemos sido lo suficientemente cercanos. Me temo que no. Os hablo con el corazón: perdón por los silencios, por mirar a otro lado, por nuestros miedos, por haber tardado en alzar la voz y no haber sentido como propio vuestro dolor", ha sostenido.

Asimismo, y tras denunciar "la sinrazón del terrorismo", la consejera ha recordado "a todos los erandiotarras que en aquellos años fueron asesinados": Antonio Fernández, Josu Murueta, Martín Durán, Francisco Javier Martín, Emilio López, Miguel Ángel Saro, Emilio Fernández, Eugenio Gutiérrez, Carlos Arberas y Fabio Moreno.

"Víctimas todas de una violencia injusta, de la sinrazón de ETA, del terrorismo de extrema derecha y la violencia policial. No hay proyecto político que justifique una sola muerte, ni razón de Estado que justifique el uso ilegítimo de la violencia por parte de la policía. Y no, no se trata de equiparar, de compensar, ni de justificar. Se trata de denunciar toda violencia, toda vulneración de los derechos humanos. Todas las víctimas merecen reconocimiento", ha insistido.

Por otro lado, la consejera ha recordado a Sotero Mazo Figueras y Eladio Rodríguez García, asesinados por ETA un 6 de noviembre de 1980 y 1989, respectivamente.

Para finalizar, ha agradecido a la madre de Fabio, presente en el acto, el haber demostrado que se "puede vivir sin odio". "Cada vez que transmitís vuestro testimonio en un centro de enseñanza construís una mejor convivencia", ha valorado, para añadir que es necesario "construir un futuro que no olvide, que tenga presente a las víctimas, sin violencias ni silencios" porque "reconstruir la convivencia y el reencuentro es posible".

HERMANO DE FABIO

El homenaje ha contado también con la intervención de Álex, hermano mellizo de Fabio, que ha trasladado su agradecimiento a las "personas" que han hecho posible el acto, "no a instituciones ni partidos".

Tras destacar la importancia de lo que supone la "conciliación", ha apostado por que las próximas generaciones vean que la violencia no ha generado "beneficios, sino víctimas y sufrimientos". "Aquí nadie ha ganado y todos hemos sufrido", ha relatado.

En su alocución, también ha valorado la necesidad de dejar "un legado" que permita "evitar que se vuelva a tropezar con la misma piedra" y ha advertido del daño que puede generar el odio. "El odio te va a comer a ti... si seguimos con el odio el camino recorrido se tirará a la basura", ha defendido, al tiempo que ha alertado que es "fácil" pedir perdón, pero "difícil" llevarlo a cabo.

Según ha insistido, toda persona tiene "sus límites" a la hora de perdonar, un acto que puede limitarse a "un gesto" y que no tiene por qué ser "doblar la rodilla". "Yo voy a perdonar, dentro de mis límites. Pero cuando hable con mis hijos les contaré mi versión, que he perdonado pero con límites. No voy a perdonar que las personas que mataron a mi hermano sabían que ese coche podía matar a cualquier persona", ha descrito.

PARQUE CON EL NOMBRE DE FABIO

Por su parte, la alcaldesa Aitziber Oliban ha recordado que Erandio ha sufrido en el pasado "la violencia de ETA y vulneraciones del derecho a la vida, todas ellas injustas, sin equiparaciones ni justificaciones".

Tras declarar "la injusticia de la muerte de Fabio", se ha mostrado consciente de la soledad y desamparo vivido por la familia", de tal forma que no recibieron "el calor y empatía que merecían". "Hacemos autocrítica por ello", ha reconocido.

Por otro lado, ha destacado que el municipio contará con un parque infantil que llevará el nombre de Fabio, para tener así "presente su recuerdo".

Al finalizar el homenaje, en el que se ha leído un poema, escrito en la época del atentado mortal por una persona residente en el municipio, la comitiva ha visitado la exposición ubicada en los bajos del Ayuntamiento, en la que se van a proyectar vídeos con testimonios de víctimas del terrorismo y policiales.

La exposición será visitada por el alumnado del municipio y el 11 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, se celebrará una mesa redonda abierta al público en la que participarán varias víctimas.