Risto Mejide planta cara a los chistes de 'El Chicofitness': "No hay por dónde cogerlo"

El Chicofitness, como así se le conoce en TikTok donde ya acumula casi tres millones de seguidores, se ha presentado a Got Talent España para enseñar quien es "fuera de las redes sociales".

Pese a que el propio Santi Millán creía que la actuación era "prometedora", Risto Mejide enseguida mostró su rechazó pulsando el botón rojo con tan solo pronunciar una frase.

Para iniciar su espectáculo, se dirigió a Edurne y le dedicó el primer "chiste" de su show, dejando alucinados a los jueces: "Si vas a la playa y te ahogas, llora. Porque cuando lloras, te desahogas".

El show continuó pese a la petición de Risto de que parase y lo hizo en la misma línea. "Soy transeconómico, porque a mí el dinero no me hace feliz, me hace falta", dijo.

En una ocasión sí que consiguió hacer reír a Dani Martínez cuando contó un nuevo chiste: "Desde aquí, desde el plató de Got Talent España, con el "no" de Risto, a toda esa gente que dice que el dinero no da la felicidad, les digo que es mejor llorar en un Ferrari que en un BlaBlaCar".

Para finalizar con su participación en el programa, se dirigió directamente a Risto. "Sin piedad, quiero mandar un último mensaje a Risto Mejide. No no bebas alcohol, mejor bebe Fanta; porque si beber alcohol, te hace alcohólico, beber Fanta, te hará fantástico", concluyó.

"No me ha hecho gracia. Supongo que tu intención era hacer gracia, imagino, pero los chistes realmente son malos de atar. Es que no hay por donde cogerlo", expresó el presentador. "Pero es que, además, hay momentos en tu espectáculo que ni siquiera son malos, es que no son".

Como acostumbra, el publicista dio un giro a los acontecimientos que entusiasmó al público. "Eso sí, el tema del transeconómico... Me ha encantado, para mí es un sí", finalizó.