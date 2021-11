La Sala Urazurrutia de Bilbao acoge una muestra con las pinturas de Ander Sagastiberri

20M EP

NOTICIA

La Fundación BilbaoArte ha presentado este viernes en la Sala Urazurrutia la exposición 'I DO HAVE SEEN SOME OBJETO VOLADOR NO IDENTIFICADOS DO YOU?' del artista Ander Sagastiberri, becado en 2020 por la institución, y que podrá verse de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas hasta el 26 de noviembre, con entrada gratuita.