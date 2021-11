El Gil-Albert inaugura amb Pablo Auladell i Arkano un nou cicle sobre creadors i artistes de la província

El cicle, coordinat pel departament d'Art i Comunicació Visual, s'inaugurarà en l'Auditori de la Diputació d'Alacant, a les 20.30 hores, amb una conversa entre Arkano i Auladell moderada pel periodista Rafa Burgos, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

Les següents sessions tindran lloc el 12 de novembre en la Casa de Cultura d'Ondara, amb la participació de l'artista Inma Femenía i la guitarrista Sandra Monfort, i el 19 de novembre a La Llotja d'Elx, amb el cantaor de flamenc Francisco Contreras, Niño de Elche, i l'artista Dani García Andújar.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacat que "estrenem un nou cicle que naix amb la finalitat d'obrir la programació de l'Institut Gil-Albert a propostes que connecten amb un públic més jove". Segons ha explicat, la nova acció cultural és, a més, "una gran oportunitat per a portar a diferents llocs de la província un gran elenc d'artistes de renom perquè plantegen diferents qüestions culturals des de punts de vista diversos".

Conegut com Arkano, Guillermo Rodríguez (Alacant, 1995) és un raper alacantí, campió internacional 2015 de la Red Bull Batalla de Galls. Ha col·laborat amb artistes de la talla d'Alejandro Sanz, Melendi, Rosana, Love of Lesbian o Café Quijano.

En televisió ha presentat els programes 'Proyecto Arkano' (TVE) i 'Ritmo Urbano' (La 2) i ha col·laborat en La Veu Kids (Antena 3), Late Motiv (Movistar+), Yu: No te pierdas nada (Europa FM) o La Ventana (Cadena Ser). Actualment, participa en Masterchef de TVE.

Per la seua banda, Pablo Auladell (Alacant, 1972), és il·lustrador i historietista. Després de col·laborar amb el col·lectiu autoral La Taverna de el Ñú Blau, va començar la seua carrera professional arran d'obtindre el Premi de Còmic Injuve 2000.

El seu treball ha sigut reconegut amb el Premi del Ministeri de Cultura a les Millors Il·lustracions de Llibres Infantils i Juvenils en 2005 per Peiter, Peter i Peer i altres contes d'Andersen, el Premi a l'Autor Revelació en el Saló del Còmic de Barcelona de 2006 per La Torre Blanca i el Premi Nacional de Còmic 2016 per 'El Paraíso perdido'. Entre les seues últimes publicacions, destaquen, a més, 'La feria abandonada', 'La leyenda del Santo Bebedor', 'Pameos' y 'meopas y Dorothy'.