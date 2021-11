Carmen Calvo defiende una Reforma Laboral "con perspectiva de género" y que ataje el desempleo de los jóvenes

EDU BOTELLA

Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en la ponencia 'Las mujeres en la esfera política y pública, un diálogo entre feministas', junto a Asunción Ventura Franch, consejera del Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana.

Minutos antes, la ex vicepresidenta ha charlado con los medios de comunicación para reflexionar, por ejemplo, sobre la presencia de las mujeres en las instituciones. Calvo ha señalado que las mujeres "han dado la batalla" para que existan leyes o paridad en las listas, "pero alcanzado este objetivo, al que le queda todavía mucho, lo importante es en qué poderes estamos, para qué estamos y a quién respondemos", en este sentido se ha referido a la escasa participación de la mujer en los poderes económicos o mediáticos "que son los que mueven muchas cosas en la sociedad y en la vida".

"Las mujeres tenemos algo de cuota de poder formal, pero estamos muy lejos del poder real", ha subrayado. Como ejemplo ha puesto la foto del G-20 del pasado sábado, en donde solo había una mujer.

Sobre la precariedad del empleo femenino, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados defiende una Reforma Laboral "con perspectiva de género" y que ataje el desempleo de los jóvenes, "porque fundamentalmente en el desempleo están las mujeres y los jóvenes", algo que no sucede así en otros países de Europa, donde el mercado laboral "es radicalmente diferente al español".

"Tenemos todavía demasiado poder vicario, entregado por un varón y en el tutelaje de los varones, la democracia va a avanzar por ese camino", ha subrayado.

LA PROSTITUCIÓN "NO PUEDE SER UN PROFESIÓN"

Calvo también se ha referido, a preguntas de los periodistas, al debate que se está produciendo en el seno del feminismo sobre la prostitución. La ex vicepresidenta del Gobierno ha sido tajante. "Cuando las estadísticas dicen que el 87 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras, muchas de ellas en situación irregular y objeto de la trata, no podemos hablar de una profesión, estamos hablando de la marginación de la pobreza, de la precariedad".

"Las mujeres formadas de los países desarrollados no se prostituyen, se prostituyen las pobres", ha aseverado, al tiempo que añadía que, a las que están aún dentro, "hay que darles una salida, con políticas sociales que les permitan tener un ingreso mínimo vital, vivienda, protección, educación y escuelas para sus hijos, al tiempo que se debe impedir en el derecho internacional este tráfico de mujeres y de menores para la explotación sexual, para construir un mundo en el que la sexualidad te pertenezca por libertad y disfrute".

Finalmente, sobre el debate que se está produciendo sobre feminismo y colectivo LGTBI, Calvo ha destacado las decisiones que se han tomado en el seno del PSOE en la línea del feminismo, "seguir avanzando en la agenda de las mujeres, que significa iguales trabajos e iguales salarios, abordar el problema del desempleo femenino que tenemos, abolir la prostitución y estar en contra de los vientres de alquiler".

"Esa es la batalla que da el feminismo socialista para proteger los derechos de las mujeres. El feminismo no tiene más obligaciones con el colectivo LGTBI que las que pueda tener con otros colectivos, porque el feminismo no es un añadido, es el gran camino central que va a recorrer el socialista, y las mujeres no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población del mundo, todos los demás son un colectivo menos nosotras porque somos mayoría", ha concluido.