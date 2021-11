València licita tres projectes per a impulsar l’Almoina com a centre arqueològic

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València ha anunciat en una roda de premsa celebrada al Centre Arqueològic de l’Almoina, fins a tres projectes diferents destinats a millorar aquest espai cultural de València que explica als visitants els orígens de la nostra ciutat.

Així, d’una banda, el Consistori ha tret a licitació la redacció del projecte per a solucionar els problemes de filtracions generats per l'estany situat en la part exterior del museu, en la plaça Dècim Juni Brut, que s’arrosseguen des dels inicis de l’obertura del recinte, així com per a solucionar els defectes del sistema de climatització actual. L’import de la licitació de la redacció del projecte és de 38.522 euros i l’empresa adjudicatària disposarà de cinc mesos per a redactar-lo.

A més, en un segon projecte, es realitzarà un canvi de tota la il·luminació del recinte, que actualment és a base d’halògens, per un de nou amb tecnologia led, més sostenible i amb millor reproducció dels colors. En aquest cas, per a fer-ho possible, ara s'estan demanant ofertes i imminentment s'aprovarà un contracte menor.

D’altra banda, des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals s’ha presentat el nou projecte de museïtzació de l’Almoina que està realitzat pel dissenyador Dani Nebot, i ja ha eixit a licitació la seua implementació per un pressupost base de 158.188,19 euros i amb un temps d’execució de quatre mesos.

Nou projecte museogràfic

El projecte museogràfic pretén millorar la comprensió de les restes romanes de la ciutat i els orígens de Valentia. La intervenció prescindirà dels audiovisuals obsolets, que ja no funcionen i que deixen un buit explicatiu en este recinte, i inclourà nous suports més clars, actualitzats i perdurables en el temps.

La idea és fer-ho tot més didàctic i més gràfic, identificant de manera visual les quatre èpoques que podem observar en el museu. Així, es diferencien de manera clara les distintes altures corresponents a cada època, de més llunyana a més pròxima a la superfície actual, la ciutat romana republicana, la romana imperial, la visigoda i la musulmana. Es tracta d’un apartat que actualment no s’identifica amb claredat i es pretén facilitar molt més la comprensió de les restes.

El projecte utilitza les últimes tecnologies en reproducció gràfica. Per això, es podrà observar de manera molt clara en els panells informatius la simulació de com seria l’edifici del qual veiem les restes: tant la reproducció de l’edifici sencer, com la seua planta i el seu alçat.

A més, el discurs pretén, des de la brevetat i els textos concisos, superar allò purament arquitectònic, per a explicar també com es vivia en aquests edificis i com es comportava la gent en la València d’aquestes èpoques. Finalment, s’habilitarà una nova zona expositiva, amb objectes de l’època, que actualment no s’exposen en el museu, a través de la instal·lació de quatre noves vitrines.

“Des que vam arribar al govern municipal portem invertits ja més de mig milió d’euros en el manteniment d’aquest edifici per culpa de les seues mancances, a les quals, amb aquestes intervencions, volem posar fi definitivament. Les coses no es varen fer bé en l’any 2007, moment en que es va decidir museïtzar aquestes runes que varen eixir a la llum en 1985, quan la Basílica pretenia ampliar el seu edifici religiós”, afirma la regidora, Glòria Tello.

“Ara, i després de molts esforços pressupostaris i administratius, encetem la recta final perquè l’Almoina deixe de patir totes aquestes mancances i, també, per fer l’exposició més didàctica i comprensible, tant a veïns i veïnes de València, com a aquells que ens visiten d’altres pobles del nostre territori o d’altres llocs més llunyans. En definitiva, volem que València es retrobe i es reconcilie amb els seus orígens”, ha conclós Glòria Tello.