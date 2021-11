Ayuso, sobre las acusaciones de Urkullu de hacer 'dumping fiscal': "Nos miran con envidia y nos critican con agravio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este viernes al lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha acusado al Gobierno madrileño de hacer 'dumping fiscal', que cuando les empiezan a ir "peor las cosas" les miran "con envidia" y les critican "con agravio".

Así le ha contestado a la preocupación expresada por Urkullu ante el "dumping fiscal" que plantea, a su parecer, la Comunidad de Madrid con las rebajas de impuestos y porque "determinadas comunidades" se puedan convertir "en paraísos fiscales".

"Hoy decía el lehendakari Urkullu que nosotros hacíamos 'dumping fiscal', no hay comentario al respecto teniendo en cuenta que es una comunidad autónoma (País Vasco) que tiene un régimen fiscal a la carta, con toda suerte de privilegios", ha declarado en un acto con alcaldes y portavoces del PP de los municipios de la Zona 10 de la Comunidad.

En un coloquio de Nueva Economía Fórum en Bilbao, Urkullu ha dicho no querer entrar "en ninguna guerra que no me corresponde", pero ha cuestionado que una comunidad pueda tener una política fiscal determinada como la de Madrid "y luego exigir al Gobierno de España una compensación por un menor ingreso por recaudación", y se ha preguntado si esta rebaja fiscal no tendrá que ver con el debate sobre el cambio del modelo de financiación autonómica en España.

La líder regional le ha contestado asegurando que cuando les empieza a irles las cosas peor, "porque con políticas autoritarias no se crece", miran a Madrid "con envidia" y "nos critican con agravio", ha señalado. Según la presidenta, "eso ya está inventado, se llama nacionalismo y allá donde se aplica empobrece a la gente".