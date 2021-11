Malva-rosa tindrà un pla de xoc "amb el model Orriols" per a "erradicar al màxim" el tràfic de drogues

El barri de la Malva-rosa de València comptarà "en breu" amb un pla de xoc de seguretat "amb el model Orriols" que tindrà la finalitat d’"erradicar al màxim possible" el tràfic de drogues, "millorar la convivència i actuar contra la delinqüència". La planificació serà "conjunta, no únicament policial", i s'abordarà també des d'àmbits com la mobilitat, l'urbanisme o l'educació.

L'operatiu es durà a terme de manera coordinada entre la Policia Nacional i la municipal i tindrà dos "elements fonamentals": el control de la venda de drogues i els efectes contra la seguretat ciutadana que apareixen a conseqüència de la venda d'aquestes substàncies.

A més, "traslladarà" la fórmula de col·laboració policial que s'està desenvolupant en el barri de Orriols, que ha deixat ja "fruits importants" i on la situació "esta millorant", i s’"adaptarà a les circumstàncies" de la Malva-rosa.

Així ho han detallat aquest divendres en declaracions als mitjans l'alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, després de mantindre una reunió amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero. Ribó i Cano han agraït la "bona voluntat" de la Policia Nacional i la seua col·laboració amb el cos municipal.

Ribó també ha esmentat el botellot -altre dels temes que s'han tractat en la trobada- com un dels "problemes" que pateixen tant el barri de la Malva-rosa com en Orriols. No obstant això, en aquest sentit, ha destacat que aquesta situació "s'està controlant de manera important" a la ciutat durant les últimes tres setmanes. "Estem contents de veure com ha funcionat", ha expressat.

El primer edil ha considerat que el botellot "s'ha resolt" en part a València amb una actuació "basada en dues idees fonamentals", en avançar-se "en el problema i mantenint una actitud proporcional i sense confrontació". "En comparació amb altres ciutats, ací no ha existit cap conflicte o baralles amb la Policia, hi ha hagut una actuació de prevenció i contenció que ha donat bons resultats", ha defensat.

Ribó ha citat com a exemple la passada celebració de Halloween, "que és un dels moments més complicats de l'any des d'aquest punt de vista, però es va aconseguir controlar bastant".

Així, ha advocat per "seguir l'estratègia" impulsada a l'entorn de la plaça d'Hondures, Cedre i l'avinguda Blasco Ibáñez. "Espere que prompte puguem tindre més objectius", ha assenyalat Ribó, que ha esmentat també l'entrada de 53 nous agents al cos de Policia Local.

Joan Ribó ha agraït als joves que "hagen entés el missatge que se'ls ha enviat que s'han de divertir però respectar alhora el dret de les persones a descansar". "La majoria de joves ho ha entés de manera positiva", ha valorat.

"València té la seua pròpia recepta"

Per part seua, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha insistit a combatre el botellot "amb proporcionalitat i calma i sense histrionismes ni pensant que és una batalla campal que cal tractar com a disturbis" i ha posat en valor que precisament d'aquesta manera "s'està controlant".

En aquest sentit, ha considerat que la ciutat de València té "la seua pròpia recepta" per a fer front al botellot, un model que "ha anat bé". No obstant això, ha incidit en què amb aquest assumpte "no hi ha cap fórmula màgica", sinó que cal "deixar treballar". "El temps ens va donant la raó, però no cal baixar la guàrdia perquè la situació no canvie", ha pronunciat.