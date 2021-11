Adriana Abenia se sincera sobre su experiencia con el bótox

La presentadora Adriana Abenia ha decidido adentrarse en el mundo de los retoques estéticos, tal y como ella misma ha contado a través de su perfil de Instagram.

Así como otras celebridades prefieren no hablar abiertamente de sus retoques y cirugías, la actriz, de 37 años, ha querido ser transparente con sus seguidores, a quienes ha contado su experiencia inyectándose bótox.

El rostro televisivo era consciente de que fruncía el ceño más de lo que le gustaría mientras dormía: "No es que me esté viendo ni grabando por la noche, me lo dice Sergio [su pareja]".

Abenia subraya que no es "una tía que esté todo el día enfadada" y que, por ello, se planteó hace un tiempo la posibilidad de pasar por una clínica de cirugía estética: "Las [arrugas] de expresión de sonreír me encantan, pero esta no".

Tras recibir el pinchazo y abandonar la clínica, la presentadora ha admitido que no se le notaba "absolutamente nada", que se había portado "cojonudamente bien" y que, eso sí, el corazón le había ido "a cien por hora".