L'encès de les llums de Nadal a Alacant serà el pròxim 18 de novembre

Així ho ha anunciat l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, que acudirà a l'acte acompanyat de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez.

L'encès oficial es realitzarà a les 19.00 hores i compta amb la novetat enguany del canvi de l'emplaçament de l'arbre cònic de Nadal, amb 18 metres d'altura, que lluirà a l'inici de l'Esplanada enfront del monument a Canalejas, en lloc de la confluència amb la Rambla.

Es reforçarà la il·luminació amb nous motius i adorns gegants com una caixa regale transitable situada a l'Esplanada enfront de la plaça del Mar, i una Bola a la Plaça de Sèneca, i amb un reforç de més carrers amb garlandes il·luminades, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Per açò, Barcala ha animat a tots a "visitar la ciutat per a comprar en el comerç local, i poder gaudir dels seus carrers il·luminats amb l'encès del Nadal i de la gastronomia en els establiments hostelers, sempre mantenint les mesures de seguretat perquè no podem oblidar que la pandèmia segueix present".

També s'il·luminaran més de 2.386.665 llums en els carrers i places, integrades en els 780 arcs i garlandes instal·lats que ompliran de llum i lluentor prop d'un centenar de les vies i dels espais públics més freqüentats pels veïns d'Alacant.

Sobre aquest tema, Barcala ha reivindicat "la inversió i gran esforç que realitza l'Ajuntament amb la il·luminació, amb el ferm compromís que la ciutat lluïsca en les millors condicions i un disseny modern i de qualitat en Nadal, per a aconseguir alhora donar suport al nostre sector comercial i hosteler que tan malament ho ha passat amb la crisi sanitària".

Igualment, les Places de la Montanyeta i de Ruperto Chapí tornaran a comptar amb adorns gegants transitables, que tan bon acolliment van tindre el passat Nadal. Les llums són una vegada més un dels reclams comercials i turístics, i l'escenari nadalenc que posarà el punt de partida d'aquesta celebració que enguany especialment s'espera amb molta il·lusió i van a engalanar la ciutat.