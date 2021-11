Illueca destaca que la rehabilitació del grup de vivendes Miguel Hernández és "un compromís històric"

Així mateix, ha estat acompanyat pel secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, i el director general d'EVha, César Jiménez. Durant la visita, ha comentat que es tracta d'un entorn degradat" que serà objecte d'una "forta intervenció", que comporta no només la rehabilitació de les vivendes, sinó també de les zones comunes, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Igualment, ha explicat Illueca que es tracta de la primera fase de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) prevista en el grup de vivenda pública Miguel Hernández, amb un cost total de 3.433.980 euros. Una inversió que inclou les obres de rehabilitació de l'edifici, reurbanització, el cost de l'equip tècnic de gestió així com les mudances i els reallotjaments temporals dels usuaris de les vivendes afectades.

Les actuacions previstes en aquesta primera fase se centren en la rehabilitació integral dels immobles afectats, incloent la millora de les prestacions de l'edificació des del punt de vista estructural i funcional, instal·lacions comunes, condicions ambientals i d'imatge urbana, accessibilitat, envolupant tèrmica i estanqueïtat dels edificis.

Per a dur a terme aquests treballs és necessari escometre una sèrie d'actuacions que fan incompatible l'execució de les mateixes amb la permanència dels residents de les vivendes de la plaça Yolanda Escrich, 5 i 6. Per aquest motiu s'haja realitzat un programa de reallotjament per als ocupants de les 20 vivendes en altres immobles del parc públic a Alacant durant el temps que dure la intervenció.

Illueca ha comentat que aquest procés de reallotjament ha sigut "complex" degut a l'elevat nombre de famílies, "però hem percebut receptivitat i empatia per part d'elles i els resultats han sigut satisfactoris". En eixe sentit ha agraït el gran treball realitzat pels equips de mediació social.

És la primera actuació del pla d'acció que el Consell ha dissenyat per a aquest barri. S'inicia amb la fase I de l'ARRU i, posteriorment, s'ampliarà a la resta del grup de vivendes.

Precisament es troba en fase de licitació el concurs per a l'adjudicació de la redacció del projecte de la fase II de l'actuació del barri, que contempla la rehabilitació integral dels edificis situats en la Plaza Yolanda Escrich Forníes entre els número 2 i 8, que aconseguiria a un total de 40 vivendes i tindria un pressupost aproximat de 5.400.000 euros.

A més de les actuacions en millora d'infraestructures, la Conselleria també ha posat en el barri mesures d'intervenció social per a millorar la qualitat de vida dels seus residents.

Des de fa tres mesos està en marxa un servei de Mediació Comunitària i Administració, la funció del qual és aconseguir la cohesió social del barri a través d'un ampli acompanyament a les comunitats de veïns. L'objectiu és que aconseguisquen una nivell d'autoorganització que els permeta gestionar i resoldre els seus propis conflictes i aconseguir una sostenibilitat social i econòmica.

En aquests primers mesos, l'equip de mediació ha visitat 215 vivendes i 49 comunitats, a més de realitzar tràmits com a sol·licituds de reparació, consultes, reconeixements de deute, subrogació, domiciliació bancària i renúncia de contracte.