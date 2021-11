L'Ajuntament de València aprova subscriure el contracte-programa de serveis socials pel qual rebrà 82 milions

El contracte-programa permetrà el reforç dels projectes d'atenció bàsica i d'urgència en matèria social, el finançament de programes d'atenció a persones majors, família, infància o migrants entre uns altres, així com la contractació de 291 nous treballadors i treballadores.

El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha afirmat que "són més de 82 milions d'euros, que és una quantitat important". "La nova filosofia de la Conselleria és tindre un pla plurianual per a donar estabilitat de finançament a les administracions locals i permetre una planificació adequada", ha agregat.

Campillo ha explicat que "abans era un contracte anual i ara es fa per quatre anys i durarà fins el 2024". Segons el vicealcalde, "en els últims anys hem contractat moltes persones en serveis socials.

Amb aquest programa, aquesta dotació comportarà concretament la contractació de 291 noves persones per als pròxims anys, la qual cosa serà un reforç importantíssim".

Gràcies a aquest contracte-programa, l'Ajuntament rebrà enguany 18.971.875 euros, una partida que anirà incrementant-se any a any fins al 2024, quan l'aportació de la Generalitat arribarà als 21.358.662,50 euros.

La quantitat aprovada es desglossa en partides com els 6.508.506'96 euros per a atendre prestacions econòmiques d'urgència, 7.095.582'64 euros per al servici d'ajuda a domicili, 42.897'24 euros per a programes d'atenció per a persones majors, 3.279.440 euros per a l'equip bàsic d'intervenció en infància i adolescència, 5.741.145 per al centre d'atenció a persones majors, 413.240 euros per al centre de dia de menors de la Malva-rosa, 5.238.160 euros per als centres de diversitat funcional Isabel de Villena (la Malva-rosa), Juan de Garay (barri de Favara) i Grabador Planes (barri d'Aiora) així com per al centre de dia Font de Sant Lluís, amb un finançament de 2.022.040 euros.

Al llarg dels quatre anys de vigència del programa subscrit amb la Generalitat es contractaran a un total de 291 persones per a reforçar la prestació del servici.

Un 40% de la nova plantilla seran auxiliars administratius però també hi haurà 24 assessors jurídics, 23 psicòlegs, 81 treballadors socials, 12 educadors socials i 25 tècnics d'integració social, entre altres categories.

CONVENI ATENCIÓ PERSONES SENSE LLAR

D'altra banda, la Junta de Govern ha aprovat prorrogar el conveni amb les entitats que atenen persones sense llar o en risc d'exclusió social. En concret, es destinaran 80.000 euros per a la Fundació Salut i Comunitat i l'associació Plena Inclusió de la Comunitat Valenciana així com 700.000 euros per a l'alberg San Juan de Dios.

La Fundació Salut i Comunitat és responsable del centre de nit "Mussol", que atén a persones majors de 18 anys sense llar amb problemes associats al consum d'alcohol, les drogues o la salut mental.

Per la seua banda, l'associació Plena Inclusión de la Comunitat Valenciana desenvolupa el programa "Respiro Familiar" per a donar suport a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, alleujar-los l'estrés emocional i permetre'ls una millor conciliació laboral i familiar.

En la mateixa línia, la Junta de Govern ha donat el vistiplau a la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'alberg San Juan de Dios, que atén a persones sense llar. El conveni actualment en vigor caduca el pròxim 25 de novembre.

Sergi Campillo ha destacat que "des de l'any 2015 l'Ajuntament de València ha multiplicat per dos el nombre de places disponibles en els recursos municipals per a persones sense llar".

D'altra banda, l'Ajuntament ha firmat un protocol de coordinació amb 14 entitats socials per a l'elaboració d'un cens de la població sense llar de València amb la finalitat d'actualitzar les dades existents, que són de 2019.

Amb aquest conveni, València disposarà, per segona vegada, d'una radiografia real i exhaustiva de les persones sense llar que resideixen en els carrers i en els albergs.

A més, el consistori ha aprovat la concessió d'ajudes per a la realització de projectes que promoguen la igualtat entre homes i dones i lluiten contra la discriminació per raó de sexe a la ciutat de València.

En total, s'han concedit 100.000 euros a 18 entitats i associacions entre elles Creu Roja, per a la intervenció en entorns de prostitució; la Casa de la Dóna, per a l'elaboració d'una guia feminista de recursos socials; o el Centre d'Assistència a les Víctimes d'Agressions Sexuals, per a la realització de tallers.

L'equip de govern ha aprovat hui també la concessió de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a la realització de programacions i projectes culturals a València en 2021. A la convocatòria s'han presentat 83 sol·licituds, de les quals 70 complien els requisits. La quantia total de les ajudes atorgades és de 145.775 euros.