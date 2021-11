Vaquero (PP) critica la "opacidad" del Gobierno de Aragón en la gestión de los fondos europeos

En su intervención, Vaquero ha preguntado "cuál es el nivel de negociación, de gestión, si el Gobierno va a cambiar ese modelo de falta de transparencia" y "si esta oportunidad que viene de la solidaridad de Europa va a poder cumplir las expectativas de los aragoneses, de todas las empresas", apuntando que hay 326 proyectos empresariales para mover 19.000 millones y crear hasta 121.000 empleos, de los que el Ejecutivo central elegirá algunos.

"Eso son expectativas y no estar a la altura lo convertirá en frustración", ha continuado Vaquero, quien ha insistido al preguntar cuál es la estrategia del Ejecutivo regional.

También ha indicado que la ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que se seleccionarán tres proyectos de Aragón, pero no se ha hecho público cuáles, lo que ha atribuido a la "opacidad" del Ejecutivo.

La dirigente del PP ha cuestionado la "capacidad de gestión" del Ejecutivo respecto de estos fondos, ha destacado la "inejecución presupuestaria" de los Fondos React-EU, que "no han llegado donde tenían que llegar ni se han ejecutado", tampoco otros fondos, ha añadido, en alusión a los 141 millones para empresas, pymes, autonómos, hosteleros y empresarios de turismo, que el Ejecutivo regional "ha sido todavía incapaz de gestionar".

Los fondos europeos "están disponibles", pero "es una entelequia el efecto que pueden tener para Aragón", lo que puede suponer "la pérdida de una gran oportunidad para el desarrollo" de la Comunidad Autónoma.

"No sabemos nada de estos fondos europeos y hay 326 esperanzas de emprendimiento de las que no se sabe nada", ha continuado Vaquero, a cuyo juicio el Gobierno ha utilizado muchos fondos para "tapar agujeros".

MÁS VELOCIDAD

El consejero de Industria ha aseverado: "No se va a la velocidad que quisiéramos porque es una gestión compleja porque hasta febrero de 2021 no se aprobó el reglamento" de los fondos por parte del Parlamento europeo.

Ha dejado claro que de los 326 proyectos cuyos promotores buscan financiación de los fondos MRR "algonos se van a hacer con o sin MRR", explicando que "han aflorado todos los proyectos que había en marcha en muchas empresas".

"Creo que lo de la opacidad no es justo", ha continuado Aliaga, quien ha indicado que hasta que no salgan las convocatorias específicas no se hará público el contenido total de los proyectos y ha recalcado que "se están trabajando con total transparencia".

El titular de Industria ha mantenido tres reuniones de trabajo con la ministra de Hacienda, donde se han tomado decisiones "importantes", como la incorporación de los remanentes de los fondos de 2021 y la posibilidad de que algunos proyectos sean plurianuales.

"Algunos MRR ya los tenemos asegurados", ha manifestado el consejero, en alusión a proyectos para instalar puntos de recarga en la UZ, matriculación de vehículos híbridos o electromovilidad, también sobre restauración energética de edificios.

De los fondos React-EU ha mencionado la partida de 30 millones para pymes, otros tantos para industria y el apoyo a proyectos de empleo en residencias.