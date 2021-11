La doctora de Ana Rosa Quintana desvela cómo se encuentra la presentadora en su lucha contra el cáncer de mama

El pasado martes Ana Rosa Quintana dejaba consternados a sus compañeros y a la audiencia de El programa de Ana Rosa al confesar, en directo, que le habían detectado un carcinoma en una de las mamas. Y si bien la presentadora ya avisó que se sentía con fuerzas de afrontar este episodio de su vida, ahora su doctora ha avanzado que su pronóstico es favorable.

Centrada en su tratamiento contra el cáncer y en disfrutar de su familia después de 17 años ininterrumpidos al pie del cañón al frente su espacio en Telecinco, la presentadora anunciaba que se alejaba temporalmente de la televisión. Su prioridad pasaba por recuperarse, y de ello ha hablado con Europa Press la ginecóloga Anabel Alonso, quien está muy pendiente de la salud de la periodista.

La experta ha respondido a las preguntas de los periodistas con discreción. "Estamos con ella, va a salir todo muy bien. El pronóstico es bueno, muy bueno. Ella es muy fuerte y está muy bien", ha avanzado, matizando que no puede comunicar cuándo la presentadora volverá a los platós de Mediaset: "Cuando ella quiera decirlo, lo dirá".

"Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia", explicó en su anuncio la conductora de El programa de Ana Rosa, "estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz".

"Por una vez en la vida me dedicaré a mí y a mi familia. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es solo un bache en la vida. Nos vemos pronto", sentenció, recibiéndo así un aluvión de muestras de apoyo por parte de su círculo íntimo y de varias celebridades.

La presentadora agradeció los mensajes de cariño unas horas después: "Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso si todas en positivo. Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias", escribió en Twitter.