Más Región y Verdes-Equo RM presentan sus enmiendas conjuntas a los PGE 2022

Así, han señalado que "aunque, en principio, existe un aumento en la financiación global por la inversión en el S80, la realidad es que no se están cubriendo las necesidades que tiene nuestra ciudadanía y nuestro territorio", que exponen, "son muchas y no tomadas en consideración".

Hidalgo y Vidal han apuntado que las enmiendas "representan los ejes fundamentales para la reconstrucción de la Región: movilidad sostenible, mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras y protección de los espacios naturales y nuestro patrimonio", según informaron fuentes de Más Región en un comunicado.

De esta forma, lamentan que el Gobierno de España "contribuya a que la Región se convierta en una isla remota sin conexión por ferrocarril", en referencia al corte de las Cercanías entre Murcia y Águilas. "Las Cercanías son fundamentales para el desarrollo económico y productivo de la Región, y tienen que volver", señalan.

Además, han destacado "la importancia de la duplicación y electrificación de las vías que conectan Cartagena, Murcia y Chinchilla, así como la aceleración de la recuperación de la línea de Lorca-Baza-Guadix".

Por otro lado, los portavoces han señalado "la necesidad de invertir mejor" en infraestructuras públicas en la Región de Murcia, destacando que sus enmiendas "contribuyen, por ejemplo, a un mejor reparto equitativo en las partidas presupuestarias para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena", así como sedes judiciales en Lorca y Molina de Segura.

Del mismo modo, ambos señalan las enmiendas recogen "importantes inversiones necesarias para la recuperación del patrimonio histórico de nuestra Región, que ha sido abandonado por las administraciones tanto municipales y regionales como estatales", en referencia a las inversiones en los conjuntos de San Ginés de la Jara, El Molinete de Cartagena y La Bastida de Totana.

Por último, los representantes de Más Región y Verdes-Equo lamentan que "el MITECO no recoja la importancia capital que tiene la recuperación de nuestros espacios naturales", en referencia a la Bahía de Portmán y, especialmente, las inversiones prometidas para la mejora del Mar Menor.

"No nos explicamos por qué el dinero prometido no se encuentra recogido en estos presupuestos", señalan, advirtiendo que "estaremos vigilantes para que las inversiones previstas no se queden solo en palabras".