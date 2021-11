Hostelería de España y Otea coinciden en que no es el momento de implantar una ecotasa al sector turístico

20M EP

NOTICIA

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel y el presidente de Otea Asturias, José Luis Álvarez Almeida, han manifestado este viernes que "no es el momento de imponer una ecotasa al turismo en Asturias. "No decimos no a una ecotasa, pero consideramos que ahora no es el momento", ha destacado Yzuel.