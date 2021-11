El secretario xeral del PPdeG tacha de "cortina de humo" y de "fuegos artificiales" la reforma laboral del Gobierno

En la rueda de prensa ofrecida este viernes, Tellado ha incidido en que no solo los populares no comprenden la iniciativa, "tampoco lo hace la Comisión Europea ni parte del propio Gobierno socialista, empezando por la vicepresidenta económica Nadia Calviño".

"Vivimos una puesta en escena de dos vicepresidentas que pone de manifiesto la incapacidad del Gobierno para ponerse de acuerdo. ¿Cómo van a desarrollar entonces una reforma laboral?", se ha preguntado el secretario xeral, que ha reivindicado que la legislación anterior ha permitido generar tres millones de empleos y poner en marcha los Ertes.

En este sentido, Tellado ha aseverado que "la verdadera reforma que piden los gallegos y los españoles es bajar el precio de la luz y los impuestos", tareas en las que, junto a la reactivación económica, "debería centrar todos sus esfuerzos" el Gobierno estatal.

Así mismo, ha destacado que Galicia ha sido capaz de crear empleo y reducir el paro "sólo con la herencia de la legislación laboral del PP". "Imaginen lo que seríamos capaces de hacer si también tuviéramos un Gobierno central responsable, que no jugase con nuestros recursos como las mensualidades pendientes del IVA, que repartiera justa y ágilmente los Fondos Next Generation y que no obligase a marcharse a las empresas y a la industria de nuestro país", ha apuntado Tellado.