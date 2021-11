La UPV, present en la COP26 amb dos projectes europeus de moda sostenible i mobilitat internacional

Representants de les iniciatives Erasmus + ENHANCE Alliance i Sustainable Fashion Employability Skills (SFES) van intervenir aquest dijous en un debat sobre els reptes de la sostenibilitat en la indústria de la moda a través de l'educació i l'empleabilitat.

El diàleg sobre moda sostenible en la COP26 va abordar, a través de representants de diversos sectors, la capacitat de la indústria i l'educació per a fomentar la cultura de la sostenibilitat en aquest sector econòmic de gran impacte ambiental i també amb una destacada capacitat per a generar ocupació verda de qualitat.

En aquest debat, va intervenir la directora de l'Àrea d'Internacionalització de la UPV, Nuria Llobregat, també investigadora principal del projecte ENHANCE Alliance en aquesta universitat, amb membres de l'àmbit acadèmic i estudiantil de la Glasgow Caledonian University i responsables d'Harris Tweed Hebrides, Zero Waste Scotland, Tendam Global Fashion Retail i Amfori, segons ha detallat la UPV en un comunicat.

Nuria Llobregat ha comentat que, des d'ENHANCE Alliance i, per tant, des de la UPV com a part d'eixa aliança d'universitats europees,s'està "impulsant una transformació social responsable que inspire i promoga un desenvolupament sostenible des de la ciència i la tecnologia en benefici de la societat i el ben comú per a convertir els desafiaments globals de la sostenibilitat en oportunitats significatives per a les noves generacions".

La indústria de la moda, per la seua rellevància i proximitat a l'estudiantado universitari, "constitueix un àmbit molt interessant en el qual crear, conjuntament, una comunitat de coneixement interdisciplinari per a treballar en eixes habilitats i competències de forma transversal amb la finalitat que milloren l'empleabilitat de l'alumnat en l'àmbit de la sostenibilitat".

Aquest diàleg sobre moda sostenible en la COP26 ha sigut organitzat per la Glasgow Caledonian University (GCU) en col·laboració amb el projecte europeu SFES, en l'equip del qual participa el professor de Comunicació Audiovisual Esteban Galán, també investigador d'ENHANCE Alliance en la UPV.

Aquesta aliança de set universitats tecnològiques fomenta la internacionalització de l'educació superior a través del desenvolupament del concepte One Campus i, entre les seues prioritats, es troben tant l'acció climàtica com la promoció de les ciutats sostenibles i intel·ligents.

El projecte europeu SFES en el qual forma part la UPV, coordinat per la professora de Màrqueting de la GCU Lindsey Carey, disposa d'un espai d'exhibició en la zona destinada a les entitats col·laboradores de la COP26 de les Nacions Unides.

En aquesta denominada Blue Area es mostren els principals objectius i resultats d'aquesta iniciativa que explora la relacions entre moda sostenible i capacitats d'empleabilitat.

Una altra de les accions que ha engegat SFES en la COP26, juntament amb la Glasgow Caledonian University, és una Game Jam. Els videojocs creats entre el 29 i el 31 d'octubre s'exhibiran en aquest campus de Glasgow perquè els visitants puguen jugar i seleccionar els millors en una sessió que té lloc hui 5 de novembre.