Tras su reconciliación con Telecinco acudiendo a presentar su nueva canción este jueves en Secret Story, Kiko Rivera ha acudido este jueves a su discográfica. Y, al salir, se ha topado con la prensa, lo cual parece no haberle hecho ninguna gracia, pues ha terminado por enfrentarse a una reportera.

La periodista de Europa Press ha estado durante varios minutos preguntándole mientras él continuaba andando sin decir nada. Pero, entonces, el DJ ha saltado: "Ya está bien, ¿no? No estoy contestando, por favor".

Entonces, el hijo de Isabel Pantoja se ha parado y se ha encendido un cigarro: "Hala, mira, a ver si así te vas". La reportera ha continuado haciendo su trabajo y le ha hablado sobre la supuesta relación de Bertín Osborne con una de sus ex, Chábeli Navarro.

En ese momento, el DJ la ha mirado a los ojos y ha echado el humo hacia ella, lo cual ha molestado a la periodista. "No hace falta que me eches el humo. Te estoy preguntando con respeto", le ha dicho ella. "Yo también, he echado el humo aquí a la calle", ha argumentado Kiko Rivera.

"Me lo has echado a la cara y mirándome a los ojos", ha aclarado la reportera de Europa Press. "No hombre, ¿cómo te voy a echar yo el humo a la cara? Vamos a llevarnos bien. Relájate", ha contestado finalmente el DJ, antes de marcharse.