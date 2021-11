Julio Gómez Vivo, nomenat nou director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern valencià, Mónica Oltra, en la roda de premsa després del ple del Consell, celebrat aquest divendres a Alacant.

Per la seua banda, des de VerdsEquo del País Valencià han valorat el nomenament de Gómez, qui "comandarà una direcció general clau on es continuaran aplicant polítiques verdes i fonamentals del Botànic, que en la seua reedició l'any 2019 va posar la lluita contra l'emergència climàtica com l'eix primer dels acords del pacte de Govern".

La formació destaca que el nou director general, "amb una trajectòria de més de 20 anys en les administracions públiques, ja va formar part de l'equip de la secretaria autonòmica de Medi ambient en 2018, on va contribuir a aplicar accions de transformació socioeconòmica verda sobre el territori i els seus recursos". Un any després, Gómez va pertànyer a l'actual Conselleria de Transició Ecològica i "va ajudar a enfortir polítiques sostenibles i de justícia social".

En un comunicat, afirmen que Gómez encararà el temps restant de legislatura "amb l'ambició de consolidar l'hegemonia verda, amb una mirada centrada en l'ús responsable dels recursos naturals i la gestió forestal, amb la preservació i defensa dels espais naturals protegits, i aconseguir que les generacions presents i futures puguen conéixer i valorar com progressa la biodiversitat i qual és l'estat del seu medi natural, factor clau per a la lluita contra el canvi climàtic".

"COOPERACIÓ I CONSENS"

El propi Julio Gómez ha agraït "l'oportunitat" atorgada pel Consell i ha manifestat que treballarà el seu dia a dia amb "el propòsit de la cooperació i el consens dirigit en tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i mediambiental".

L'Executiva de VerdsEquo ha enviat el seu agraïment a Benjamín Pérez Rocher "per tota la tasca realitzada aquest temps davant la Direcció de Medi Natural i Avaluació Ambiental en la conselleria que encapçala Mireia Mollà". Un treball, asseguren, "que ha sigut lleial a l'esperit del Pacte del Botànic i a les polítiques de canvi que VerdsEquo i Compromís representen".

Finalment, VerdsEquo posa de manifest "la importància de seguir contribuint a les polítiques verdes del Botànic, centrant-se en el quin, per a millorar la vida present i futura de les persones", al mateix temps que destaca "el gran treball que desenvolupen en la direcció general de Qualitat i Educació Ambiental per part de Joan Piquer, i la subdirecció de l'empresa pública de gestió mediambiental, Vaersa, amb José Marco com a representant de la formació verda".