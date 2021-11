UGT insiste en que Tremon se haga cargo de la plantilla de Tivoli y critica que la Junta "siga sin hacer nada"

Este pasado jueves, representantes de los sindicatos UGT y CCOO mantuvieron una reunión con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, para exponerle la situación actual del parque de atracciones Tivoli y de su plantilla "y darle a conocer la petición del administrador concursal de solicitar el cese de la actividad al juzgado de lo Mercantil así como la postura de la empresa Tremon".

De Oses ha agradecido al subdelegado que les haya recibido "con tanta rapidez así como que haya mostrado tanto interés por Tivoli y sobre todo con la situación que atraviesa la plantilla". Así, ha incidido en que los sindicatos continuarán buscando ayuda "en todos los estamentos, pero después de la sorprendente decisión del administrador concursal, legalmente tomaremos las medidas que sean necesarias".

"La plantilla pertenece a Tremon y deberán ser estos los que se hagan cargo de la misma", ha enfatizado el responsable de Turismo de UGT, quien ha añadido: "No comprendemos que Tremon elija a la carta y a su antojo: con la deuda no nos quedamos, con el parque sí y con la plantilla no".

Por otra parte, en la reunión se solicitó al subdelegado que "interceda en todo lo que este en su mano para que el parque continúe abierto y no se pierda este referente para la Costa del Sol ni los puestos de trabajo".

En este sentido, a la espera de la decisión que se tome en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga y ante la solicitud del cese de actividad, las partes han quedado emplazadas para una próxima reunión.

Respecto al Gobierno andaluz, De Oses ha lamentado que el consejero de Turismo, Juan Marín, dijera "públicamente que había que esperar a que la justicia se pronunciara y entonces se podría hacer algo. La justicia ya se pronunció, no cabe recurso y ni desde la Consejería de Turismo ni desde la Junta de Andalucía se hace nada para que Tivoli y sus 90 trabajadores continúen en la Costa del Sol".